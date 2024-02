Anzeige

Im Rückspiel der Zwischenrunde der UEFA Conference League geht es für Eintracht Frankfurt erneut gegen den belgischen Klub Union Saint-Gilloise. So verfolgt ihr das Spiel live im Free-TV, Livestream und Liveticker.

Nach dem 2:2-Unentschieden im Hinspiel, ist die Ausgangslage für Eintracht Frankfurt klar: Bei einem Sieg darf der Verein weiter vom Titel in der Conference League träumen, eine Niederlage würde hingegen das Aus in Europa bedeuten.

Im Hinspiel sah es schon nach einem Sieg für die Frankfurter aus, bevor die Mannschaft von Dino Toppmöller eine 2:0-Führung doch noch aus der Hand gab. Folgerichtig war Sebastian Rode nach der Partie bedient: "Es ist sehr, sehr ärgerlich, dass wir nicht mit einer besseren Ausgangslage nach Frankfurt reisen. Es ist auch ärgerlich wie wir in der zweiten Halbzeit gespielt haben. Wir müssen da mehr die Ruhe bewahren und besser dagegenhalten."

Im heimischen "Deutsche-Bank-Park" soll dies besser klappen. Verzichten muss der Verein auf Stürmer Sasa Kalajdzic. Der Österreicher, der im Winter leihweise von den Wolverhampton Wanderers kam, zog sich bereits zum dritten Mal in seiner Karriere einen Kreuzbandriss zu und wird in der laufenden Saison wohl nicht mehr zum Einsatz kommen. Auch seine Zukunft in der Mainmetropole ist dadurch völlig unklar.

Ersetzt werden könnte Sasa Kalajdzic gegen Union Saint-Gilloise von Omar Marmoush oder PSG-Leihgabe Hugo Ekitike.