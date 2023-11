HJK Helsinki gegen Eintracht Frankfurt live: Conference League im TV, Livestream und Liveticker

Anzeige

Am 4. Spieltag der Conference League muss Eintracht Frankfurt bei HJK Helsinki ran. So verfolgt ihr die Partie im TV, Livestream und Liveticker.

Mit einem Sieg könnte Eintracht Frankfurt - sollte PAOK zeitgleich gegen Aberdeen nicht verlieren - den Einzug in die nächste Runde klarmachen. In den letzten beiden Gruppenspielen würde dann lediglich geklärt werden, ob die Frankfurter in der Zwischenrunde (als Zweiter) oder erst wieder im Achtelfinale (als Erster) spielen müssen.

Im Hinspiel feierte die Mannschaft von Trainer Dino Toppmöller einen ungefährdeten 6:0-Sieg gegen HJK.

Im Rückspiel muss der Europa-League-Sieger von 2022 allerdings auf einige Spieler verzichten. Vor allem in der Defensive muss Toppmöller umbauen, denn mit Tuta und Robin Koch fehlen gleich zwei Stammspieler aus der Verteidigung. Zudem wird auch Routinier Timothy Chandler ausfallen. In der Offensive verzichtet Toppmöller erneut auf Jessic Ngankam. Der Stürmer, der im Sommer aus Berlin kam, stand schon in der Bundesliga gegen den BVB nicht im Kader und saß zuletzt gegen Union Berlin 90 Minuten auf der Bank.

Wieder mit dabei ist hingegen Keeper Kevin Trapp. Der 33-Jährige war im Hinspiel noch gesperrt, dürfte beim zweiten Aufeinandertreffen aber wieder zwischen den Pfosten stehen.