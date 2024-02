Union Saint-Gilloise - Eintracht Frankfurt live: Übertragung im Free-TV, Livestream und Liveticker

Anzeige

Eintracht Frankfurt trifft in der Zwischenrunde der UEFA Conference League auf den belgischen Klub Union Saint-Gilloise. So verfolgt ihr das Spiel heute live im Free-TV, Livestream und Liveticker.

Für Eintracht Frankfurt beginnt das Jahr 2024 auf internationaler Ebene mit einem Auswärtsspiel in Belgien. In der Zwischenrunde der UEFA Conference League treffen die Hessen auf Union Saint-Gilloise.

Die Belgier, gecoacht vom Deutschen Alexander Blessin, führen die heimische Jupiler Pro League mit 59 Punkten nach 25 Spielen souverän an, haben also den ersten Meistertitel seit 1935 im Blick.

Union Saint-Gilloise ist nach Platz 3 in der Europa-League-Gruppenphase nun im Frühjahr in der K.o.-Phase der UEFA Conference League mit dabei. Die Belgier landeten in der Gruppenphase mit acht Punkten hinter Liverpool und Toulouse, aber vor dem österreichischen Vertreter LASK.

Die Generalprobe vor dem Duell mit der Eintracht war für die Belgier zuletzt in der Liga nur teilweise erfolgreich. Gegen Westerlo kam die Blessin-Elf zuhause nur zu einem 2:2-Unentschieden. Saint Gilloise kassierte den Ausgleich erst in der sechsten Minute der Nachspielzeit.