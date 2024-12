Julian Nagelsmann plant offenbar zwei dicke Kader-Überraschungen in der Nations League gegen Italien. Zwei Youngster aus der Bundesliga sollen dabei sein.

Bundestrainer Julian Nagelsmann könnte im kommenden Jahr zwei neue Debütanten in der Nationalmannschaft begrüßen.

Wie "Sky" berichtet, soll er sich intensiv mit den Frankfurtern Nnamdi Collins und Nathaniel Brown beschäftigen. Beide Youngster überzeugen in der laufenden Saison mit starken Leistungen für die Eintracht.

Gute Chancen soll Nnmadi Collins, der vom gelernten Innenverteidiger zum Rechtsverteidiger umgeschult wurde, haben. Der 20-Jährige kam bereits elf Mal zum Einsatz und verdiente sich jüngst eine Vertragsverlängerung bis 2030 bei der SGE.

"Es kommt jetzt nicht auf die Weihnachtswunschliste für nächstes Jahr, denn ich möchte jetzt erstmal die nächsten Spiele gewinnen und bei der U21-EM dabei sein", sagte Collins bei "Sky" über eine mögliche Nominierung für die A-Nationalmannschaft.

Der Wunsch, in naher Zukunft auch für die Nagelsmann-Elf aufzulaufen, ist aber steter Begleiter von Collins: "Es wäre gelogen, wenn ich was anderes sagen würde, denn der Traum davon, in der Nationalmannschaft zu spielen, treibt mich sehr an. Wenn ich eines Tages die Möglichkeit hätte, auf der ganz großen Bühne der Nationalmannschaft zu helfen, wer würde sich da nicht freuen."

Collins wechselte im Sommer 2023 vom BVB nach Frankfurt. Für seinen Ex-Verein hat er derzeit wohl nicht mehr viel Liebe übrig. Bei "Absolut Fußball" erklärte der 20-Jährige: "Und um ehrlich zu sein, interessiert mich das auch gar nicht, was da abgeht, wie es da abgeht. Ich verfolge die Spiele nicht mehr als andere Spiele in der Bundesliga. Ich hab abgeschlossen mit dem Kapitel und bin umso glücklicher hier zu sein."

"Ich hab den Verein geliebt, um ehrlich zu sein. Ich hab da viele, viele Jahre verbracht. Dass der Plan beim BVB nicht ganz aufgegangen ist, wie es besprochen war, das dann auch nochmal zu verarbeiten, war auch nochmal ein Entwicklungsschritt", so Collins weiter.