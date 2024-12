Mit dem 1. FC Köln und Hertha BSC treffen zwei Top-Klubs aus der 2. Liga heute im DFB-Pokal-Achtelfinale aufeinander. So verfolgt Ihr das Duell im Free-TV, Livestream und Liveticker.

Sowohl der 1. FC Köln als auch Hertha BSC haben bisher eine schwere Saison hinter sich. Beide Teams konnten die hohen Erwartungen noch nicht komplett erfüllen, dürfen sich in der 2. Bundesliga aber weiter Hoffnungen auf den Aufstieg machen.

Im DFB-Pokal treffen die beiden Ex-Bundesliga-Klubs nun im Achtelfinale aufeinander. Im Tor der Kölner wird auch dann erneut Routinier Marvin Schwäbe stehen. Das verriet FC-Trainer Gerhard Struber bereits vor der Partie: "Marvin hat es in den vergangenen Wochen stabil gemacht. Es bietet sich nicht an, etwas zu verändern. Es ist gut so, wie es ist."