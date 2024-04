Anzeige

Im Halbfinale des DFB-Pokal trifft der 1. FC Saarbrücken auf den 1. FC Kaiserslautern. So verfolgt ihr die Partie live im TV, Livestream und Liveticker.

Eines steht schon vor dem Anpfiff der Partie zwischen dem 1. FC Saarbrücken und dem 1. FC Kaiserslautern fest: Zum ersten Mal seit 2011, damals verlor der MSV Duisburg als Zweitligist mit 0:5 gegen Schalke 04, wird wieder ein unterklassiger Verein im DFB-Pokal-Finale stehen.

Es wäre der wohl einer der größten Erfolg der Saarbrückener Vereinsgeschichte. Der Drittligist mauserte sich in der laufenden Pokalsaison zum absoluten Favoritenschreck. Nach einem Sieg gegen Karlsruhe in Runde eins schlugen die Saarländer auch noch den FC Bayern, Eintracht Frankfurt und Borussia Mönchengladbach.

Kaiserslautern, in Liga zwei weiterhin in akuter Abstiegsgefahr, musste auf dem Weg unter die letzten Vier hingegen nur einen Bundesligisten ausschalten (2:1 vs. Köln).

"Gut" für Saarbrücken: Wie schon gegen Mönchengladbach (das Spiel musste einmal verlegt werden), könnte es auch rund um das Spiel gegen die "Roten Teufel" wieder vermehrt regnen. Womöglich trägt der Wettergott also weiterhin ein Saarbrücken-Trikot.