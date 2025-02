Bayer Leverkusen vs. 1. FC Köln live: DFB-Pokal im Free-TV, Stream und Ticker

"Man muss selber an sich glauben, mutig sein, sich viel zutrauen. Wir wollen unsere Dinge in den Vordergrund bringen. Wir wissen, was wir tun können, das gilt es in Leverkusen unter Beweis zu stellen", erklärte Köln-Coach Gerhard Struber im Vorfeld der Partie.

Sein Gegenüber Xabi Alonso machte derweil klar, dass er auch gegen die Kölner 100 Prozent Einsatz von seiner Elf erwartet.

"Pokal ist immer etwas Besonderes. Ein Viertelfinale gegen Köln? Wir geben Vollgas! Es wird ein Topspiel mit einer Top-Stimmung, auch wenn sie aktuell in der 2. Bundesliga spielen", so der Erfolgscoach zum anstehenden Pokalspiel.

Wann aber geht's los? Wer überträgt im Free-TV? Wo ist ein kostenfreier Livestream zu finden? ran liefert euch die wichtigsten Infos.