Im Viertelfinale des DFB-Pokal empfängt Bayer 04 Leverkusen den VfB Stuttgart. So verfolgt ihr die Partie live im TV, Livestream und Liveticker.

Wer folgt Fortuna Düsseldorf und dem 1. FC Kaiserslautern als drittes Team ins Halbfinale des DFB-Pokal? Bei der Partie Bayer 04 Leverkusen gegen den VfB Stuttgart kommt es zum einzigen Bundesliga-Duell des Viertelfinals.

Als Favorit geht der Tabellenführer der Bundesliga in das Spiel. Die Mannschaft von Xabi Alonso hat in der laufenden Saison noch kein Spiel verloren. Aus Sicht der "Werkself"-Fans soll das auch gegen die Stuttgarter so bleiben.

Die Schwaben, die Überraschungsmannschaft der ersten Saisonhälfte, haben nach einer kurzen Schwächephase zu Jahresbeginn (Niederlagen gegen Borussia Mönchengladbach und den VfL Bochum) zuletzt wieder in die Spur gefunden. Auf den 5:2-Sieg gegen RB Leipzig folgte ein 3:1 beim SC Freiburg.

Mitte Dezember trafen beide Teams bereits in der Bundesliga aufeinander. Damals gab es ein 1:1-Unentschieden. Ein Remis ist im DFB-Pokal bekanntermaßen nicht möglich. Nach spätestens 120 Minuten plus Elfmeterschießen wird es einen Sieger geben.

Und so seid ihr live im TV, Livestream und Liveticker dabei!