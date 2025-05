Bielefelds Kniat: Kein Tattoo bei Pokalsieg

Das Logo von Arminia Bielefeld? Oder der goldene DFB-Pokal? Nein, auch bei einem Sensationstriumph im großen Finale von Berlin will Mitch Kniat kein Erinnerungstattoo. "Platz wäre auf jeden Fall da, aber es ist nicht geplant, dass etwas in der Art gemacht wird. Die haben alle eine Bedeutung für mich. Das ist alles eher ein bisschen familiär. Fußball findet da nirgendwo statt", sagte der Trainer der Bielefelder vor dem Endspiel am Samstag (20.00 Uhr/ZDF und Sky) gegen den Favoriten VfB Stuttgart.

Zahlreiche Tattoos zieren die Arme des 39-Jährigen, der den Bielefeldern den größten Erfolg der 120-jährigen Vereinsgeschichte schenken könnte. Nach dem jüngsten Aufstieg in die 2. Bundesliga könnte die Arminia als erster Drittligist überhaupt den Pokal gewinnen. Auch für Kniat persönlich wäre es ein besonderer Moment. Der Coach hatte das Amt 2023 nach dem Absturz von der Bundesliga in die 3. Liga übernommen, ehe er in seiner Debütsaison im Vorjahr gar fast in die Regionalliga abgestiegen wäre.

Im ungleichen Duell mit dem schwäbischen Bundesligisten könnten nicht nur die fußballerischen Fachkenntnisse Kniats entscheidend werden. Angespannte Situationen lockert er gerne mal mit einem Scherz auf. "Mitch hat eine Fähigkeit: Er bringt die Witze immer in den komischsten Momenten. Ich kenne ihn schon länger als einige Mitspieler und er überrascht mich immer noch. Vielleicht hat er morgen was vor, wer weiß. Ich lasse mich überraschen", sagte Kapitän Mael Corboz am Freitag.