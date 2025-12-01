- Anzeige -
Achtelfinale im DFB-Pokal im Joyn-Livestream

Borussia Dortmund vs. Bayer Leverkusen heute live: DFB-Pokal-Achtelfinale im TV, Joyn-Livestream und Liveticker

  02.12.2025
  08:47 Uhr
  • ran.de

Im Achtelfinale des DFB-Pokals kommt es zum Top-Duell zwischen Borussia Dortmund und Bayer Leverkusen. So verfolgt ihr das Duell live im Free-TV, Stream und Ticker.

Im Achtelfinale des DFB-Pokals steht ein echtes Top-Duell an: Borussia Dortmund trifft auf Bayer Leverkusen. Damit wird einer der Mitfavoriten auf den Titel schon früh aus dem DFB-Pokal ausscheiden.

Am vergangenen Wochenende sind beide Mannschaften bereits in der Bundesliga aufeinandergetroffen –-mit dem besseren Ende für den BVB.

Das Topspiel des 12. Spieltags zwischen Leverkusen und Dortmund wurde letztlich durch zwei Kopfballtreffer entschieden, erzielt vom Tordebütanten Aaron Anselmino und dem formstarken DFB-Nationalspieler Karim Adeyemi.

25.10.2025: Fußball: Borussia Dortmund - 1. FC Köln, 8. Spieltag im Signal-Iduna-Park. Nico Schlotterbeck (Borussia Dortmund) jubelt mit Maximilian Beier (Borussia Dortmund) WICHTIGER HINWEIS: Gemä...

BVB vs. Bayer Leverkusen: DFB-Pokal am 02.12. ab 20:45 Uhr LIVE auf Joyn!

Verfolge das Spiel im DFB-Pokal kostenlos im Livestream auf Joyn.

Leverkusen blieb am Ende ohne Punkte, auch weil zur späten Aufholjagd noch etwas Pech mit Aluminiumtreffern hinzukam.

So verfolgt Ihr das Spiel im Free-TV, im Joyn-Livestream und im Liveticker.

Borussia Dortmund vs. Bayer Leverkusen heute live im Free-TV, Stream und Ticker: Wann ist das Spiel im DFB-Pokal?

Achtelfinale im DFB-Pokal: Läuft Dortmund - Leverkusen heute live im Free-TV?

Ja! Die ARD zeigt das Duell live. Die Übertragung startet um 20:35 Uhr mit der Vorberichterstattung, der Anpfiff folgt um 21:00 Uhr.

DFB-Pokal heute im Livestream:  BVB vs. Leverkusen kostenlos auf Joyn sehen

Der ARD-Stream kann kostenlos über Joyn verfolgt werden. Außerdem steht die Übertragung auch auf der ARD-Website und in der Mediathek bereit.

Wer einen Pay-TV-Vertrag bei Sky besitzt, kann die Achtelfinalpartie auch über Sky Go verfolgen. Darüber hinaus steht nach Abschluss eines kostenpflichtigen Abos ein Livestream bei WOW TV zur Verfügung.

Borussia Dortmund gegen Bayer Leverkusen heute live im Pay-TV

Sky überträgt sämtliche Spiele des Wettbewerbs live. Um die entsprechenden Sender empfangen zu können, ist allerdings ein Pay-TV-Vertrag erforderlich.

Leverkusen zu Gast in Dortmund heute live: Wo gibt's einen Ticker zum Achtelfinale im DFB-Pokal?

Einen Liveticker zu Borussia Dortmund gegen Bayer Leverkusen gibt's wie gewohnt auf ran.de.

Borussia Dortmund vs. Bayer Leverkusen heute live: Alle Informationen zur Übertragung des Achtelfinals im DFB-Pokal

  • Spiel: Borussia Dortmund vs. Bayer Leverkusen
  • Datum und Uhrzeit: 02. Dezember 2025; 21:00 Uhr
  • Trainer: Niko Kovac (Borussia Dortmund), Kasper Hjulmand (Bayer Leverkusen)
  • Free-TV: ARD
  • Pay-TV: Sky
  • Livestream: Joyn, Sky GO, WOW TV
  • Liveticker: ran.de
