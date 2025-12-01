Im Achtelfinale des DFB-Pokals kommt es zum Top-Duell zwischen Borussia Dortmund und Bayer Leverkusen. So verfolgt ihr das Duell live im Free-TV, Stream und Ticker.

Im Achtelfinale des DFB-Pokals steht ein echtes Top-Duell an: Borussia Dortmund trifft auf Bayer Leverkusen. Damit wird einer der Mitfavoriten auf den Titel schon früh aus dem DFB-Pokal ausscheiden.

Am vergangenen Wochenende sind beide Mannschaften bereits in der Bundesliga aufeinandergetroffen –-mit dem besseren Ende für den BVB.

Borussia Dortmund - Bayer Leverkusen: DFB-Pokal heute hier im kostenlosen Livestream & Free-TV

Das Topspiel des 12. Spieltags zwischen Leverkusen und Dortmund wurde letztlich durch zwei Kopfballtreffer entschieden, erzielt vom Tordebütanten Aaron Anselmino und dem formstarken DFB-Nationalspieler Karim Adeyemi.