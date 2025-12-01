- Anzeige -
- Anzeige -
Achtelfinale im DFB-Pokal im Joyn-Livestream

Borussia Dortmund vs. Bayer Leverkusen heute live: DFB-Pokal-Achtelfinale im TV, Joyn-Stream und im Liveticker - Ergebnis 0:1

  • Aktualisiert: 02.12.2025
  • 22:55 Uhr
  • ran.de

Im Achtelfinale des DFB-Pokals kommt es zum Top-Duell zwischen Borussia Dortmund und Bayer Leverkusen. So verfolgt ihr das Duell live im Free-TV, Stream und Ticker.

Im Achtelfinale des DFB-Pokals steht ein echtes Top-Duell an: Borussia Dortmund trifft auf Bayer Leverkusen. Damit wird einer der Mitfavoriten auf den Titel schon früh aus dem DFB-Pokal ausscheiden.

Am vergangenen Wochenende sind beide Mannschaften bereits in der Bundesliga aufeinandergetroffen –-mit dem besseren Ende für den BVB.

Borussia Dortmund - Bayer Leverkusen: DFB-Pokal heute hier im kostenlosen Livestream & Free-TV

Das Topspiel des 12. Spieltags zwischen Leverkusen und Dortmund wurde letztlich durch zwei Kopfballtreffer entschieden, erzielt vom Tordebütanten Aaron Anselmino und dem formstarken DFB-Nationalspieler Karim Adeyemi.

- Anzeige -
- Anzeige -
25.10.2025: Fußball: Borussia Dortmund - 1. FC Köln, 8. Spieltag im Signal-Iduna-Park. Nico Schlotterbeck (Borussia Dortmund) jubelt mit Maximilian Beier (Borussia Dortmund) WICHTIGER HINWEIS: Gemä...

BVB vs. Bayer Leverkusen: DFB-Pokal am 02.12. ab 20:45 Uhr LIVE auf Joyn!

Verfolge das Spiel im DFB-Pokal kostenlos im Livestream auf Joyn.

- Anzeige -

Leverkusen blieb am Ende ohne Punkte, auch weil zur späten Aufholjagd noch etwas Pech mit Aluminiumtreffern hinzukam.

So verfolgt Ihr das Spiel im Free-TV, im Joyn-Livestream und im Liveticker.

- Anzeige -

+++ Update, 22:56 Uhr: Ergebnis - Dortmund vs. Leverkusen 0:1 +++

Bayer Leverkusen hat im Achtelfinale des DFB-Pokals mit 1:0 bei Borussia Dortmund gewonnen.

Den entscheidenden Treffer erzielte Ibrahim Maza in der 34. Minute.

Externer Inhalt

Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen.

+++ Update, 21:47 Uhr: Halbzeit - Dortmund vs. Leverkusen 0:1 +++

Zur Halbzeit der Partie zwischen Borussia Dortmund und Bayer Leverkusen führen die Gäste mit 1:0.

Ibrahim Maza erzielte in der 34. Minute den bislang einzigen Treffer der Begegnung.

+++ Update, 20:00 Uhr: Die Aufstellungen +++

Borussia Dortmund: Kobel - Anton, Can, Schlotterbeck - Ryerson, Nmecha, Bellingham, Svensson - Adeyemi, Chukwuemeka - Silva

Bayer Leverkusen: Flekken - Quansah, Andrich, Tapsoba - Maza, Aleix Garcia, Hofmann, Terrier, Grimaldo, Poku - Kofane

- Anzeige -

Borussia Dortmund vs. Bayer Leverkusen heute live im Free-TV, Stream und Ticker: Wann ist das Spiel im DFB-Pokal?

Borussia Dortmund vs. Bayer Leverkusen: DFB-Pokal zu ungewöhnlicher Uhrzeit - das steckt dahinter

- Anzeige -

Achtelfinale im DFB-Pokal: Läuft Dortmund - Leverkusen heute live im Free-TV?

Ja! Die ARD zeigt das Duell live. Die Übertragung startet um 20:35 Uhr mit der Vorberichterstattung, der Anpfiff folgt um 21:00 Uhr.

- Anzeige -

DFB-Pokal heute im Livestream:  BVB vs. Leverkusen kostenlos auf Joyn sehen

Der ARD-Stream kann kostenlos über Joyn verfolgt werden. Außerdem steht die Übertragung auch auf der ARD-Website und in der Mediathek bereit.

Wer einen Pay-TV-Vertrag bei Sky besitzt, kann die Achtelfinalpartie auch über Sky Go verfolgen. Darüber hinaus steht nach Abschluss eines kostenpflichtigen Abos ein Livestream bei WOW TV zur Verfügung.

- Anzeige -

Borussia Dortmund gegen Bayer Leverkusen heute live im Pay-TV

Sky überträgt sämtliche Spiele des Wettbewerbs live. Um die entsprechenden Sender empfangen zu können, ist allerdings ein Pay-TV-Vertrag erforderlich.

- Anzeige -

Leverkusen zu Gast in Dortmund heute live: Wo gibt's einen Ticker zum Achtelfinale im DFB-Pokal?

Einen Liveticker zu Borussia Dortmund gegen Bayer Leverkusen gibt's wie gewohnt auf ran.de.

Borussia Dortmund vs. Bayer Leverkusen heute live: Alle Informationen zur Übertragung des Achtelfinals im DFB-Pokal

  • Spiel: Borussia Dortmund vs. Bayer Leverkusen
  • Datum und Uhrzeit: 02. Dezember 2025; 21:00 Uhr
  • Trainer: Niko Kovac (Borussia Dortmund), Kasper Hjulmand (Bayer Leverkusen)
  • Free-TV: ARD
  • Pay-TV: Sky
  • Livestream: Joyn, Sky GO, WOW TV
  • Liveticker: ran.de
- Anzeige -
Mehr News und Videos
DORTMUND, GERMANY - DECEMBER 2: referee Tobias Stieler gestures during the DFB Cup round of 16 match between Borussia Dortmund and Bayer 04 Leverkusen at Signal Iduna Park on December 2, 2025 in Do...
News

Kein BVB-Elfer: So erklärt Stieler seine Entscheidung

  • 03.12.2025
  • 00:21 Uhr
Baumgartner
News

DFB-Pokal: Leipzig gewinnt Ostduell - St.-Pauli-Coup in Gladbach

  • 02.12.2025
  • 23:27 Uhr
Ein Fan verstarb rund um die Partie in Leipzig
News

Magdeburg-Fan verstirbt während Pokalspiel in Leipzig

  • 02.12.2025
  • 23:13 Uhr
02.12.2025, Borussia Dortmund vs. Bayern 04 Leverkusen, DFB Pokal, Achtelfinale Karim Adeyemi (Borussia Dortmund, 27) Wichtiger Hinweis: Gemaess den Vorgaben der DFL Deutsche Fussball Liga bzw. des...
News

BVB-Noten zum Pokalaus: Adeyemi hat die Seuche

  • 02.12.2025
  • 23:09 Uhr
Dortmund-Leverkusen
News

Revanche geglückt: Bayer wirft BVB aus dem DFB-Pokal

  • 02.12.2025
  • 22:55 Uhr
RB Leipzig
News

DFB-Pokal: RB Leipzig mit Pflichtsieg gegen Magdeburg

  • 02.12.2025
  • 22:52 Uhr
Dortmund
News

Protest gegen IMK: BVB-Fans mit riesiger Brief-Choreo

  • 02.12.2025
  • 22:15 Uhr
Pokal, Pokaluebergabe an den Sebastian Hoeness (VfB Stuttgart, Trainer, Cheftrainer) die Mannschaft feiert. GER, DSC Arminia Bielefeld vs. VfB Stuttgart, Fussball, Herren, DFB-Pokal, Finale, Spielz...
News

DFB-Pokal heute live: Spiele, Termine, Ergebnisse, Übertragung im Free-TV und im Joyn-Livestream - die Begegnungen im Achtelfinale

  • 02.12.2025
  • 20:31 Uhr
Hertha BSC
News

Pokal-Gala gegen Lautern: Hertha darf weiter träumen

  • 02.12.2025
  • 20:12 Uhr
Oppie
News

DFB-Pokal: St. Pauli gelingt Achtelfinal-Coup in Gladbach

  • 02.12.2025
  • 19:54 Uhr