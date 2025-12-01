Im Achtelfinale des DFB-Pokals kommt es zum Top-Duell zwischen Borussia Dortmund und Bayer Leverkusen. So verfolgt ihr das Duell live im Free-TV, Stream und Ticker. Im Achtelfinale des DFB-Pokals steht ein echtes Top-Duell an: Borussia Dortmund trifft auf Bayer Leverkusen. Damit wird einer der Mitfavoriten auf den Titel schon früh aus dem DFB-Pokal ausscheiden. BVB vs. Bayer Leverkusen: DFB-Pokal am 02.12. ab 20:45 Uhr LIVE und KOSTENLOS im Livestream auf Joyn Am vergangenen Wochenende sind beide Mannschaften bereits in der Bundesliga aufeinandergetroffen –-mit dem besseren Ende für den BVB. Borussia Dortmund - Bayer Leverkusen: DFB-Pokal heute hier im kostenlosen Livestream & Free-TV Das Topspiel des 12. Spieltags zwischen Leverkusen und Dortmund wurde letztlich durch zwei Kopfballtreffer entschieden, erzielt vom Tordebütanten Aaron Anselmino und dem formstarken DFB-Nationalspieler Karim Adeyemi.

Leverkusen blieb am Ende ohne Punkte, auch weil zur späten Aufholjagd noch etwas Pech mit Aluminiumtreffern hinzukam. So verfolgt Ihr das Spiel im Free-TV, im Joyn-Livestream und im Liveticker.

+++ Update, 22:56 Uhr: Ergebnis - Dortmund vs. Leverkusen 0:1 +++ Bayer Leverkusen hat im Achtelfinale des DFB-Pokals mit 1:0 bei Borussia Dortmund gewonnen. Den entscheidenden Treffer erzielte Ibrahim Maza in der 34. Minute.

+++ Update, 21:47 Uhr: Halbzeit - Dortmund vs. Leverkusen 0:1 +++ Zur Halbzeit der Partie zwischen Borussia Dortmund und Bayer Leverkusen führen die Gäste mit 1:0. Ibrahim Maza erzielte in der 34. Minute den bislang einzigen Treffer der Begegnung.

+++ Update, 20:00 Uhr: Die Aufstellungen +++ Borussia Dortmund: Kobel - Anton, Can, Schlotterbeck - Ryerson, Nmecha, Bellingham, Svensson - Adeyemi, Chukwuemeka - Silva Bayer Leverkusen: Flekken - Quansah, Andrich, Tapsoba - Maza, Aleix Garcia, Hofmann, Terrier, Grimaldo, Poku - Kofane

Achtelfinale im DFB-Pokal: Läuft Dortmund - Leverkusen heute live im Free-TV? Ja! Die ARD zeigt das Duell live. Die Übertragung startet um 20:35 Uhr mit der Vorberichterstattung, der Anpfiff folgt um 21:00 Uhr.

DFB-Pokal heute im Livestream: BVB vs. Leverkusen kostenlos auf Joyn sehen Der ARD-Stream kann kostenlos über Joyn verfolgt werden. Außerdem steht die Übertragung auch auf der ARD-Website und in der Mediathek bereit. Wer einen Pay-TV-Vertrag bei Sky besitzt, kann die Achtelfinalpartie auch über Sky Go verfolgen. Darüber hinaus steht nach Abschluss eines kostenpflichtigen Abos ein Livestream bei WOW TV zur Verfügung.

Borussia Dortmund gegen Bayer Leverkusen heute live im Pay-TV Sky überträgt sämtliche Spiele des Wettbewerbs live. Um die entsprechenden Sender empfangen zu können, ist allerdings ein Pay-TV-Vertrag erforderlich.

Leverkusen zu Gast in Dortmund heute live: Wo gibt's einen Ticker zum Achtelfinale im DFB-Pokal? Einen Liveticker zu Borussia Dortmund gegen Bayer Leverkusen gibt's wie gewohnt auf ran.de.

Borussia Dortmund vs. Bayer Leverkusen heute live: Alle Informationen zur Übertragung des Achtelfinals im DFB-Pokal Spiel: Borussia Dortmund vs. Bayer Leverkusen

Datum und Uhrzeit: 02. Dezember 2025; 21:00 Uhr

Trainer: Niko Kovac (Borussia Dortmund), Kasper Hjulmand (Bayer Leverkusen)

Free-TV: ARD

Pay-TV: Sky

Livestream: Joyn, Sky GO, WOW TV

Liveticker: ran.de