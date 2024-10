BVB in der Krise: Dann wird es unschön

Weil längst klar ist: Bekommt die Mannschaft jetzt nicht die Kurve, kann die Krise eine ausgewachsene, eine sehr unschöne werden.

Und dann heißt es im Fußball-Geschäft blitzschnell: Lieber ein Ende mit Schrecken als ein Schrecken ohne Ende.

Die Mannschaft des BVB befindet sich exakt in dieser Gemengelage, unmittelbar vor dieser Kurve, kurz bevor die Krise sich komplett verselbständigt, kaum noch einzufangen ist. Moderieren kann man sie quasi nicht mehr, weil man sich ständig wiederholt und in einen nichtssagenden Singsang verfällt. Und dabei ohne sichtbare Effekte bleibt.

Der BVB befindet sich in dem Zustand, in dem besser geschwiegen werden sollte. Weil die Borussia drauf und dran ist, sich in diesem schleichenden Niedergang zu verlieren. Und damit auch den Fokus für das Wesentliche - die Ergebnisse.

"Es tut sehr weh. Aber morgen müssen wir wieder aufstehen", floskelte Trainer Nuri Sahin nach dem 0:1 beim VfL Wolfsburg. Der erste Titel ist bereits im Oktober verspielt. Aus in der 2. Runde des DFB-Pokals. Es war am Dienstagabend in der VW-Arena tatsächlich so trist, wie es sich anhört.

Was soll Sahin da noch groß sagen?

Jeder kann sehen, dass der BVB irgendwo zwischen Fassungslosigkeit, Ratlosigkeit und Niedergeschlagenheit herumirrt.