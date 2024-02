DFB-Pokal: Halbfinalspiele zeitgenau terminiert

Anzeige

Der Deutsche Fußball-Bund hat die Halbfinalspiele im DFB-Pokal zeitgenau terminiert. Das Duell zwischen Topfavorit Bayer Leverkusen und Zweitligist Fortuna Düsseldorf findet am Mittwoch (3. April) statt, einen Tag zuvor (Dienstag, 2. April) treffen der 1. FC Kaiserslautern und der Sieger des noch ausstehenden Viertelfinals 1. FC Saarbrücken gegen Borussia Mönchengladbach aufeinander. Anstoß ist jeweils um 20.45 Uhr.

Zudem gab der DFB am Donnerstag bekannt, dass beide Begegnungen neben Sky auch live im Free-TV übertragen werden. Zum Auftakt zeigt die ARD am Dienstag das Duell zwischen dem FCK und Saarbrücken oder Mönchengladbach. Sollte sich der Drittligist aus dem Saarland im nachgeholten Viertelfinale am 12. März (20.30 Uhr/ZDF und Sky) durchsetzen, fände das Halbfinale im Saarbrücker Ludwigsparkstadion statt, gegen die Borussia hätte Kaiserslautern Heimrecht.

Am Mittwoch überträgt dann das ZDF aus der BayArena das Spiel zwischen Bundesliga-Spitzenreiter Leverkusen und der Fortuna.