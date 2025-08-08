- Anzeige -
DFB-Pokal

DFB-Pokal heute live: Spiele, Termine, Ergebnisse, Übertragungen im Free-TV und im Joyn-Stream - die Partien im Achtelfinale

  • Aktualisiert: 02.12.2025
  • 08:51 Uhr
  • ran.de

Die Fußball-Saison 2025/26 läuft und damit auch der DFB-Pokal. ran gibt alle wichtigen Informationen zum Wettbewerb.

64 Teams aus ganz Deutschland hatten sich für die 1. Runde im DFB-Pokal qualifiziert.

Los ging es mit der 1. Runde am 15. August 2024, das Finale steigt am 23. Mai 2026 im Berliner Olympiastadion, wo dann der Nachfolger von Titelverteidiger VfB Stuttgart ermittelt wird.

Mittlerweile steht das Achtelfinale an. Im Spiel zwischen dem BVB und Bayer Leverkusen wird dabei mindestens ein Favorit auf den Titel bereits die Segel streich

ran gibt alle wichtigen Informationen zum Start in die DFB-Pokal-Saison 2024/25.

DFB-Pokal 2025/26 heute live: Wann finden die Runden statt?

Die 1. Runde des DFB-Pokals findet vom 15. August bis zum 18. August statt. Zudem spielen Meister FC Bayern und Pokalsieger VfB Stuttgart ihre Erstrundenpartien am 26. bzw. 27. August.

Grund dafür ist der Supercup, bei dem die Münchner auf die Schwaben treffen.

Alle Termine im DFB-Pokal: 

  • 1. Runde: 15. bis 18. August + 26. und 27. August 2025
  • 2. Runde: 28. und 29. Oktober 2025
  • Achtelfinale: 2. und 3. Dezember 2025
  • Viertelfinale: 3. und 4. sowie 10. und 11. Februar 2026
  • Halbfinale: 21. und 22. April 2026
  • Finale: 23. Mai 2026

DFB-Pokal 2025/26 heute live: Welche Teams sind mit dabei?

Auch in der DFB-Pokal-Saison 2024/25 sind neben den Mannschaften aus der Bundesliga, 2. Bundesliga und 3. Liga unter den 64 Teilnehmern wieder zahlreiche Klubs, die im Amateurbereich spielen.

Alle teilnehmenden Teams gibt es hier in der Übersicht!

DFB-Pokal: Auslosung des Achtelfinals im Free-TV, Livestream und Liveticker

DFB-Pokal 2025/26 heute live: Welche Spiele finden im Achtelfinale statt?

Dienstag, 2. Dezember 2025

18:00 Uhr:

  • Borussia Mönchengladbach vs. FC St. Pauli
  • Hertha BSC vs. 1. FC Kaiserslautern

21:00 Uhr:

Mittwoch, 3. Dezember 2025

18:00 Uhr:

20:45 Uhr:

DFB-Pokal 2025/26 live: Welche Spiele fanden in der 2. Runde statt?

Dienstag, 28. Oktober 2025

18:30 Uhr

  • 1. FC Heidenheim vs. Hamburger SV 0:1
  • Hertha BSC - SV Elversberg 3:0
  • Eintracht Frankfurt - Borussia Dortmund 3:5 n.E.
  • VfL Wolfsburg - Holstein Kiel 0:1

20:45 Uhr

  • Energie Cottbus - RB Leipzig 1:4
  • Borussia Mönchengladbach - Karlsruher SC 3:1
  • FC Augsburg - VfL Bochum 0:1
  • FC St. Pauli - 1899 Hoffenheim 10:9 n.E.

Mittwoch, 29. Oktober 2025

18:00 Uhr

  • FV Illertissen - 1. FC Magdeburg 0:3
  • SpVgg Greuther Fürth - 1. FC Kaiserslautern 0:1
  • SC Paderborn - Bayer Leverkusen 2:4 n.V.
  • 1. FSV Mainz 05 - VfB Stuttgart 0:2

20:45 Uhr

  • 1. FC Union Berlin - Arminia Bielefeld 2:1 n.V.
  • SV Darmstadt 98 - FC Schalke 04 4:0
  • Fortuna Düsseldorf - SC Freiburg 1:3
  • 1. FC Köln - FC Bayern München 1:4
DFB-Pokal 2025/26 live: Welche Spiele fanden in der 1. Runde statt?

Freitag, 15. August 2025

18:00 Uhr:

  • SG Sonnenhof-Großaspach vs. Bayer Leverkusen 0:4
  • 1. FC Saarbrücken vs. 1. FC Magdeburg 1:3
  • FC Gütersloh vs. 1. FC Union Berlin 0:5

20:45 Uhr:

  • Arminia Bielefeld vs. Werder Bremen 1:0

Samstag, 16. August 2025

13:00 Uhr:

  • BFC Dynamo vs. VfL Bochum 1:3 n.V.
  • FK Pirmasens vs. Hamburger SV 1:2 n.V.

15:30 Uhr:

  • Bahlinger SC vs. 1. FC Heidenheim 0:5
  • Hansa Rostock vs. 1899 Hoffenheim 0:4
  • SV Sandhausen vs. RB Leipzig 2:4
  • Eintracht Norderstedt vs. FC St. Pauli 2:3 n.E.
  • FV Illertissen vs. 1. FC Nürnberg 6:5 n.E.
  • SV Hemelingen vs. VfL Wolfsburg 0:9

18:00 Uhr:

  • Energie Cottbus vs. Hannover 96 1:0
  • Sportfreunde Lotte vs. SC Freiburg 0:2
  • VfB Lübeck vs. SV Darmstadt 98 1:2

Sonntag, 17. August 2025

13:00 Uhr:

  • FV Engers 07 vs. Eintracht Frankfurt 0:5
  • Viktoria Köln vs. SC Paderborn 07 1:3

15:30 Uhr:

  • 1. FC Lok Leipzig vs. FC Schalke 04 0:1 n.V.
  • Blau-Weiß Lohne vs. SpVgg Greuther Fürth 0:2
  • Jahn Regensburg vs. 1. FC Köln 1:2
  • ZFC Meuselwitz vs. Karlsruher SC 0:5
  • RSV Eintracht 1949 vs. 1. FC Kaiserslautern 0:7
  • Atlas Delmenhorst vs. Borussia Mönchengladbach 2:3

18:00 Uhr:

  • FC 08 Homburg vs. Holstein Kiel 0:2
  • Hallescher FC vs. FC Augsburg 0:2
  • SSV Ulm 1846 vs. SV 07 Elversberg 0:1

Montag, 18. August 2025

18:00 Uhr:

  • Dynamo Dresden vs. 1. FSV Mainz 05 0:1
  • 1. FC Schweinfurt vs. Fortuna Düsseldorf 2:4
  • Preußen Münster vs. Hertha BSC 3:5 n.E.

20:45 Uhr:

Dienstag, 26. August 2025

20:45 Uhr:

  • Eintracht Braunschweig vs. VfB Stuttgart (7:8 n.E.)

Mittwoch, 27. August 2025

20:45 Uhr:

DFB-Pokal 2025/26 heute live: Welche Spiele werden im Free-TV gezeigt?

Wie schon in der Vergangenheit teilen sich die ARD und das ZDF die Rechte für die Free-TV-Übertragungen des DFB-Pokals. Insgesamt werden 15 Spiele im Free-TV zu sehen sein. Drei davon im Achtelfinale:

  • Dienstag, 2. Dezember 2025, 21:00 Uhr: Borussia Dortmund vs. Bayer Leverkusen (ARD)
  • Mittwoch, 3. Dezember 2025, 18:00 Uhr: VfL Bochum vs. VfB Stuttgart (ARD)
  • Mittwoch, 3. Dezember 2025, 20:45 Uhr: Union Berlin vs. FC Bayern München (ZDF)

Im Pay-TV werden von Sky alle 63 Partien des DFB-Pokals live übertragen.

DFB-Pokal 2025/26 heute live: Kann ich die Spiele auch im kostenlosen Livestream auf Joyn verfolgen?

Ja! Die von der ARD und dem ZDF gezeigten Spiele kann man kostenlos über Joyn im Livestream verfolgen.

Alle Spiele gibt es indes bei Sky im Livestream zu sehen. Dafür ist jedoch ein kostenpflichtiges Abo notwendig.

DFB-Pokal 2025/26 heute live: Gibt es einen Liveticker zu den Spielen?

Ja, wie gewohnt auf ran.de.

