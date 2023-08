Anzeige

Am Wochenende vom 19. bis 22. August startet der DFB-Pokal mit der ersten Runde in die neue Saison. ran.de zeigt euch, wo ihr die 32 Spiele live verfolgen könnt.

Update vom 11. August 2023: DFB-Pokal 2023/24: Termine der 1. Runde - Übertragung im Free-TV, Spielplan und Spielbeginn. Und: So seht Ihr Schalke 04 bei Eintracht Braunschweig heute live im TV und im Livestream.

München - Schon eine Woche vor dem Start der Bundesliga treten Deutschlands Top-Klubs und Amateur-Vereine in der ersten Runde des DFB-Pokals gegeneinander an. Während der amtierende Pokalsieger FC Bayern München bereits am Freitagabend bei Carl Zeiss Jena zu Gast ist, schließt Borussia Dortmund das erste DFB-Pokal-Wochenende am Montagabend bei Eintracht Trier ab.

Mit der Partie Dynamo Dresden gegen RB Leipzig dürfen sich die Fans am Samstagnachmittag auf ein heiß umkämpftes Duell zwischen zwei Erzfeinden freuen. ran.de nennt alle 32 Begegnungen und zeigt, wo ihr die Spiele live verfolgen könnt.