DFB-Pokal live: Auslosung des Halbfinals - Übertragung im Free-TV, Livestream und Liveticker

Im DFB-Pokal geht es mit der Auslosung der Halbfinal-Partien weiter. Welche Teams sind noch mit dabei? Wer überträgt die Ziehung der Teams im Free-TV und Livestream? ran hat die Antworten.

Der DFB-Pokal schreibt seine eigenen Geschichten. So abgedroschen dieser Satz eigentlich, so wahr ist er in dieser Saison. Schon vor dem Viertelfinale waren alle Pokalsieger der vergangenen 25 Jahre ausgeschieden. Im Halbfinale stehen mit Fortuna Düsseldorf und dem 1. FC Kaiserslautern zwei Zweitligisten.

Ebenfalls dabei: Top-Favorit Bayer Leverkusen und der Sieger der Partie Borussia Mönchengladbach gegen den 1. FC Saarbrücken. Das Spiel zwischen den "Fohlen" und dem Drittliga-Klub musste kurzfristig abgesagt werden, da der Rasen im "Ludwigsparkstadion" nach heftigen Regenfällen unbespielbar war.

Ein Nachholtermin wurde noch nicht bekanntgegeben.

Es besteht also weiterhin die Chance, dass nur ein Bundesligist die Runde der letzten Vier erreicht.