Leverkusen ließ gegen Fortuna Düsseldorf nichts anbrennen, führte bereits nach 35 Minuten mit 3:0 und gewann schließlich deutlich mit 4:0 und peilt den ersten Pokalsieg seit 1993 an.

Als großer Favorit geht natürlich die "Werkself" in das Spiel, während die "Roten Teufel", derzeit im Abstiegskampf in Liga zwei, der klare Underdog sind.

Das Finale des DFB-Pokal ist offiziell. Am 25. Mai werden Bayer 04 Leverkusen und der 1. FC Kaiserslautern in Berlin aufeinandertreffen.

Das Wichtigste in Kürze

Das Finale zwischen Bayer 04 Leverkusen und dem 1. FC Kaiserslautern wird am 25. Mai live in der ARD übertragen.

Alle DFB-Pokalspiele überträgt Sky live im Pay-TV. Im Livestream seht ihr die Spiele bei Sky Go oder bei WOW TV. Allerdings sind alle diese Optionen kostenpflichtig. Kostenfrei sind einzig die Livestreams zu den Free-TV-Spielen, die ihr auf den Internetseiten der öffentlich-rechtlichen TV-Sender oder in den jeweiligen Apps finden könnt.

Liveticker findet ihr auf ran.de bzw. in der ran-App (zum Download im Apple - und Android -Store). Neben Tickern zu den einzelnen Partien findet ihr dort auch die große Live-Konferenz zum DFB-Pokal , dort werdet ihr über alle parallel laufenden Begegnungen informiert.

Finale in Berlin: 25. Mai 2024

1. FC Saarbrücken vs. 1. FC Kaiserslautern 0:2

DFB-Pokal 2024: Wer ist Titelverteidiger?

RB Leipzig konnte sich 2022/23 im Finale mit 2:0 gegen Eintracht Frankfurt durchsetzen und den Pokal zum zweiten Mal in Folge gewinnen. In dieser Saison wird es allerdings einen neuen Champion geben, da die Sachsen in der 2. Runde gegen den VfL Wolfsburg ausgeschieden sind.