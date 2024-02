Der VfB Stuttgart dominierte das Achtelfinale gegen den BVB und zog durch das 2:0 in das Viertelfinale ein.

Nach den ersten beiden Runden standen am 5. und 6. Dezember die Achtelfinal-Begegnungen auf dem Programm.

Die Saison 2023/24 ist in vollem Gange. Neben der Meisterschaft und den europäischen Wettbewerben ist natürlich auch der DFB-Pokal wieder ein wichtiger Teil des Fußball-Kalenders.

Die Partie zwischen Borussia Mönchengladbach und dem 1. FC Saarbrücken wird am 12. März 2024 nachgeholt. Anstoß im Ludwigsparkstadion ist um 20:30 Uhr.

Beide Mannschaften gehen in Richtung ihrer Fankurven und bedanken sich bei den Anhängern für die Anreise und die Unterstützung. Auf Fußball müssen die Fans allerdings heute wegen des Verletzungsrisikos auf dem völlig durchnässten Rasen verzichten.

Pokalschlachten in der kommenden Saison, steht also auch nichts im Wege.

Stattfinden soll das Spiel trotzdem. Laut "Bild" gibt es aber auch gute Nachrichten: In der Sommerpause soll der "Saarbrücker Ludwigspark" einen neuen Rasen erhalten.

"Helfen" könnte dabei der Rasen in Saarbrücken, der schon vor der Partie gegen den FC Bayern für Sorgenfalten sorgte. Auch vor dem Spiel gegen die Gladbacher steht dieser im Vordergrund. Wegen der aktuellen Wetterlage in Saarbrücken, es regnet bereits den ganzen Tag", leidet der sowieso schon ramponierte Rasen weiter.

Der 1. FC Saarbrücken hat in der laufenden DFB-Pokal-Saison bereits für einige Überraschungen gesorgt. Vor allem der Sieg gegen den FC Bayern dürfte noch lange in Erinnerung bleiben. Gegen Borussia Mönchengladbach soll nun das nächste Kapitel geschrieben werden.

+++ Update, 7. Februar, 15:10 Uhr: Rasen in Saarbrücken macht Sorgen +++

Am Sonntag, dem 10. Dezember, wurden die Viertelfinal-Begegnungen ausgelost. Die Ziehung ergab folgende Paarungen:

Drei der vier Begegnungen können frei empfangbar gesehen werden. Die Partien von St. Pauli - Düsseldorf und Saarbrücken - Mönchengladbach laufen im ZDF . Das Topspiel zwischen Leverkusen und Stuttgart läuft in der ARD.

Alle DFB-Pokalspiele überträgt Sky live im Pay-TV. Im Livestream seht ihr die Spiele bei Sky Go oder bei WOW TV. Allerdings sind alle diese Optionen kostenpflichtig. Kostenfrei sind einzig die Livestreams zu den Free-TV-Spielen, die ihr auf den Internetseiten der öffentlich-rechtlichen TV-Sender oder in den jeweiligen Apps finden könnt.

Liveticker findet ihr auf ran.de bzw. in der ran-App (zum Download im Apple - und Android -Store). Neben Tickern zu den einzelnen Partien findet ihr dort auch die große Live-Konferenz zum DFB-Pokal , dort werdet ihr über alle parallel laufenden Begegnungen informiert.

Finale in Berlin: 25. Mai 2024

DFB-Pokal 2024: Wer ist Titelverteidiger?

RB Leipzig konnte sich 2022/23 im Finale mit 2:0 gegen Eintracht Frankfurt durchsetzen und den Pokal zum zweiten Mal in Folge gewinnen. In dieser Saison wird es allerdings einen neuen Champions geben, da die Sachsen in der 2. Runde gegen den VfL Wolfsburg ausgeschieden sind.