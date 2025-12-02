DFB-Pokal: Schuster gewährt Atubolu eine Pause

Trainer Julian Schuster vom Fußball-Bundesligisten SC Freiburg wird im Achtelfinale des DFB-Pokals seinen Stammtorhüter Noah Atubolu schonen. In der Partie am Mittwoch (18.00 Uhr/Sky) gegen den Zweitligisten Darmstadt 98 soll Florian Müller zwischen Pfosten stehen. Der Ersatzkeeper war schon in der Runde zuvor bei Fortuna Düsseldorf (3:1) im Einsatz.

"Wir werden den Gegner nicht unterschätzen und bereiten uns genauso vor wie in der Bundesliga oder der Europa League", sagte Schuster mit Blick auf die Begegnung gegen den Zweitliga-Fünften vor den erwarteten 30.000 Zuschauern: "Wir erwarten einen Gegner, der sehr viel Selbstvertrauen mitbringt. Sie sind eingespielt und haben klare Abläufe. Es gibt sehr viele gute Gründe, fokussiert zu sein."