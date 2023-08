DFB-Pokal: Werder und Bochum blamieren sich, BVB und Bayer mühelos weiter

Eine frühe Rote Karte für Amos Pieper (11.) erwies sich für Werder Bremen beim 2:3 (1:0) bei Viktoria Köln als zu großes Handicap. Marvin Ducksch (43.) traf für die Hanseaten zum 1:0. Doch David Philipp (72./79.), früher bei Werder in der Jugend aktiv, und Donny Bogicevic (90.+4) schossen den Underdog erstmals seit der Saison 2015/16 wieder in die zweite Runde. Nationalspieler Niclas Füllkrug (77., Foulelfmeter) hatte den SV Werder nochmals mit 2:1 in Führung gebracht.

Gleich zwei Fußball-Bundesligisten hat am Samstag das Aus in der ersten DFB-Pokalrunde ereilt. Werder Bremen verlor trotz zweimaliger Führung beim Drittligisten Viktoria Köln. Der VfL Bochum musste ebenfalls bei einem Klub aus Liga drei eine Niederlage hinnehmen.

BVB und Bayer Leverkusen mit Kantersieg

Die anderen Erstligisten Borussia Dortmund, Bayer Leverkusen und der VfB Stuttgart wurden ihrer Favoritenrolle am Samstag ebenfalls gerecht.

Der Vizemeister aus Dortmund gewann beim Regionalligisten TSV Schott Mainz mit 6:1 (3:1). Sebastien Haller (22./35.), Julian Brandt (24.), Marcel Sabitzer (57.), Donyell Malen (79.) und Youssoufa Moukoko (85.) schossen die BVB-Tore.

Auch Bayer Leverkusen gewann am Samstag beim Regionalligisten FC Teutonia Ottensen in Hamburg mit 8:0 (3:0). Edmond Tapsoba (16.), Victor Boniface (42.), Florian Wirtz (45.+1), Amine Adli (59., Foulelfmeter), Jeremie Frimpong (67.), Adam Hlozek (74./89.) und Jonas Hofmann (81.) waren für den Werksklub erfolgreich, der in der vergangenen Pokalsaison in Runde eins beim damaligen Drittliga-Aufsteiger SV Elversberg gescheitert war.