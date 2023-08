DFB-Pokal: Werder scheitert, BVB und Bayer mit Kantersiegen

Anzeige

Bundesligist Werder Bremen hat mit seinem Aus für die erste große Überraschung in der ersten Hauptrunde des DFB-Pokals gesorgt. Die Norddeutschen verloren trotz zweimaliger Führung beim Drittligisten Viktoria Köln mit 2:3 (1:0) und schieden aus. Eine frühe Rote Karte für Amos Pieper (11.) erwies sich für die Norddeutschen als zu großes Handicap.

Marvin Ducksch (43.) traf für die Hanseaten zum 1:0. Doch David Philipp (72./79.), früher bei Werder in der Jugend aktiv, und Donny Bogicevic (90.+4) schossen den Underdog erstmals seit der Saison 2015/16 wieder in die zweite Runde. Nationalspieler Niclas Füllkrug (77., Foulelfmeter) hatte den SV Werder nochmals mit 2:1 in Führung gebracht.

Die anderen Fußball-Erstligisten Borussia Dortmund, Bayer Leverkusen und der VfB Stuttgart wurden ihrer Favoritenrolle am Samstag hingegen gerecht. Der Vizemeister aus Dortmund gewann beim Regionalligisten TSV Schott Mainz mit 6:1 (3:1). Am Freitagabend waren die Zweitligisten Karlsruher SC (1:2 beim 1. FC Saarbrücken) und Hannover 96 (3:3 n.V., 2:4 i.E. beim SV Sandhausen) jeweils gescheitert.

Sebastien Haller (22./35.), Julian Brandt (24.), Marcel Sabitzer (57.), Donyell Malen (79.) und Youssoufa Moukoko (85.) schossen die BVB-Tore. Auch Bayer Leverkusen gewann am Samstag beim Regionalligisten FC Teutonia Ottensen in Hamburg mit 8:0 (3:0). Edmond Tapsoba (16.), Victor Boniface (42.), Florian Wirtz (45.+1), Amine Adli (59., Foulelfmeter), Jeremie Frimpong (67.), Adam Hlozek (74./89.) und Jonas Hofmann (81.) waren für den Werksklub erfolgreich, der in der vergangenen Pokalsaison in Runde eins beim damaligen Drittliga-Aufsteiger SV Elversberg gescheitert war.

Keine Blöße gab sich auch Stuttgart beim 4:0 (3:0) bei der TSG Balingen. Enzo Millot (23.), Silas (35.), Serhou Guirassy (43.) und Waturo Endo (55.) trafen für die Stuttgarter.

Erstliga-Absteiger Hertha BSC kam nach zwei Auftaktpleiten in der 2. Liga zu einem 5:0 (1:0) beim Regionalligisten Carl Zeiss Jena. Marco Richter (49./54.), Palko Dardai (6.), Haris Tabakovic (47.) und Filip Uremovic (59.) trafen für die Berliner.

Der FC St. Pauli gewann beim Oberligisten Atlas Delmenhorst mit 5:0 (1:0). Holstein Kiel, mit zwei Siegen in die Zweitliga-Saison gestartet, mühte sich zu einem 2:0 (0:0) beim Regionalligisten FC Gütersloh. Der 1. FC Nürnberg feierte einen 9:1 (6:0)-Erfolg beim FC Oberneuland.