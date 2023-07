Wer trifft in der 1. Runde des DFB-Pokals am 11. - 14. August 2023 aufeinander?

Warum spielen der FC Bayern und RB Leipzig später?

Am eigentlichen Pokalwochenende wird der DFL-Supercup ausgetragen. Zu dem haben sich, wie im Vorjahr, der deutsche Meister FC Bayern München so wie der deutsche Pokalsieger RB Leipzig qualifiziert. Anstoß in der Münchner Allianz Arena ist am 12. August um 20:45 Uhr.