Der Startschuss für die 1. Runde fiel bereits am 16. August 2024, das Finale steigt am 24. Mai 2025 im Berliner Olympiastadion , wo der Nachfolger von Titelverteidiger Bayer Leverkusen dann ermittelt wird.

Die "Werkself" gewann im DFB-Pokalfinale 2024 in Berlin mit 1:0 gegen den Zweitligisten 1. FC Kaiserslautern und holte damit das nationale Double aus Pokal und Meisterschaft.

Das Wichtigste zum DFB-Pokal in Kürze

4. Dezember; 20:45 Uhr: Karlsruher SC vs. FC Augsburg - zum Liveticker

4. Dezember; 20:45 Uhr: RB Leipzig vs. Eintracht Frankfurt - zum Liveticker

4. Dezember; 18:00 Uhr: VfL Wolfsburg vs. TSG Hoffenheim - zum Liveticker

4. Dezember; 18:00 Uhr: 1. FC Köln vs. Hertha BSC - zum Liveticker

3. Dezember; 20:45 Uhr: Werder Bremen vs. Darmstadt 98 1:0 - Ticker zum Liveticker

3. Dezember; 20:45 Uhr: FC Bayern München vs. Bayer Leverkusen 0:1 - Ticker zum Liveticker

3. Dezember; 18:00 Uhr: Jahn Regensburg vs. VfB Stuttgart 0:3 - Liveticker zum Nachlesen

3. Dezember; 18:00 Uhr: Arminia Bielefeld vs. SC Freiburg 3:1 - Liveticker zum Nachlesen

Die Achtelfinals des DFB-Pokals finden am 3.12. und 4.12. statt. Hier sind alle Begegnungen in der Übersicht aufgelistet.

DFB-Pokal 2024/25: Welche Spiele werden im Free-TV gezeigt?

Im Free-TV werden im Laufe der Pokal-Saison 15 Spiele live und in voller Länge übertragen. ARD und ZDF teilen sich dabei die Rechte. Diese Free-TV-Übertragungen können auch im kostenlosen Livestream auf Joyn abgerufen werden.

Im Achtelfinale zeigt die ARD am Dienstag das Topspiel FC Bayern vs. Bayer Leverkusen im Free-TV. Am folgenden Tag werden direkt zwei Begegnungen im frei empfangbaren Fernsehen im ZDF übertragen: Zunächst das Zweitliga-Duell zwischen dem 1. FC Köln und Hertha BSC und im Anschluss der Bundesliga-Kracher Leipzig gegen Frankfurt.