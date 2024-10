Die "Werkself" gewann im DFB-Pokalfinale 2024 in Berlin mit 1:0 gegen den Zweitligisten 1. FC Kaiserslautern und holte damit das nationale Double aus Pokal und Meisterschaft.

Der Startschuss für die 1. Runde fiel bereits am 16. August 2024, das Finale steigt am 24. Mai 2025 im Berliner Olympiastadion , wo der Nachfolger von Titelverteidiger Bayer Leverkusen dann ermittelt wird.

Die 1. Runde im DFB-Pokal hat bereits von Freitag, 16. August, bis Montag, 19. August 2024, stattgefunden. Lediglich die durch ihre Supercup-Teilnahme verhinderten Bayer Leverkusen und VfB Stuttgart mussten die 1. Runde im DFB-Pokal erst am 27. bzw. 28. August 2024 bestreiten.

Das Wichtigste zum DFB-Pokal in Kürze

30. Oktober, 20:45 Uhr: Dynamo Dresden vs. Darmstadt 98 - zum Liveticker

30. Oktober, 20:45 Uhr: Arminia Bielefeld vs. Union Berlin - zum Liveticker

30. Oktober, 20:45 Uhr: TSG 1899 Hoffenheim vs. 1. FC Nürnberg - zum Liveticker

30. Oktober, 20:45 Uhr: FSV Mainz 05 vs. FC Bayern München - zum Liveticker

30. Oktober, 18 Uhr: SC Paderborn vs. SV Werder Bremen - zum Liveticker

30. Oktober, 18 Uhr: Hertha BSC vs. 1. FC Heidenheim - zum Liveticker

30. Oktober, 18 Uhr: SC Freiburg vs. Hamburger SV - zum Liveticker

30. Oktober, 18 Uhr: Eintracht Frankfurt vs. Borussia Mönchengladbach - zum Liveticker

29. Oktober, 20:45 Uhr: Jahn Regensburg vs. SpVgg Greuther Fürth - Endstand 1:0 - zum Nachlesen im Liveticker

29. Oktober, 20:45 Uhr: 1. FC Köln vs. Holstein Kiel - Endstand 3:0 - zum Nachlesen im Liveticker

29. Oktober, 20:45 Uhr: VfB Stuttgart vs. 1. FC Kaiserslautern - Endstand 2:1 - zum Nachlesen im Liveticker

29. Oktober, 20:45 Uhr: VfL Wolfsburg vs. Borussia Dortmund - Endstand 1:0 n. V. - zum Nachlesen im Liveticker

29. Oktober, 18 Uhr: Kickers Offenbach vs. Karlsruher SC - Endstand 0:2 - zum Nachlesen im Liveticker

29. Oktober, 18 Uhr: Bayer Leverkusen vs. SV Elversberg - Endstand 3:0 - zum Nachlesen im Liveticker

29. Oktober, 18 Uhr: FC Augsburg vs. FC Schalke 04 - Endstand 3:0 - zum Nachlesen im Liveticker

29. Oktober, 18 Uhr: RB Leipzig vs. FC St. Pauli - Endstand 4:2 - zum Nachlesen im Liveticker

Die Spiele der 2. DFB-Pokalrunde steigen am 29. und 30. Oktober. Das sind die finalen Ansetzungen:

DFB-Pokal 2024/25: Welche Spiele finden in der 2. Runde statt?

DFB-Pokal 2024/25: Welche Spiele werden im Free-TV gezeigt?

Im Free-TV werden im Laufe der Pokal-Saison 15 Spiele live und in voller Länge übertragen. ARD und ZDF teilen sich dabei die Rechte. Diese Free-TV-Übertragungen können auch im kostenfreien Livestream auf Joyn abgerufen werden.

In der zweiten Pokalrunde wird am Dienstag das Duell des VfL Wolfsburg mit dem BVB von der ARD ausgestrahlt, am folgenden Mittwoch zeigt das ZDF den FC Bayern gegen Mainz 05 live. Im Pay-TV werden von Sky alle 63 Partien des DFB-Pokals live übertragen.