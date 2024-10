Viele Worte, wenig Malocher. Auf Schalke sucht der tiefe Fall den Boden. S04-Boss Ben Manga nutzt für die Richtung den Autopiloten. Eine kommentierende Analyse zum königsblauen Absturz.

von Mike Stiefelhagen

"Lasst Manga kochen", "Ben Manga kocht", "Der kluge Ben Manga kocht uns was Feines" - Kommentare dieser Art fluteten das Netz seit der Amtsübernahme des Kaderplaners, dessen Ankunft fast so gefeiert wurde, als hätte der Leibhaftige die Geschicke in Gelsenkirchen übernommen.

Die "Koch"-Metapher soll im jungen, hippen Fußball-Jargon Zeugnis einer cleveren Führung und Transferstrategie sein.

Doch zieht man bei Ben Manga nun ein halbes Jahr später Bilanz, muss man feststellen: wenn der Schalke-Boss ein Koch ist, dann hat er trotz vieler Zutaten kein Rezept.

Oder zumindest eines, das keinem schmeckt (FC Augsburg vs. Schalke 04 im DFB-Pokal ab 18 Uhr im LIVETICKER).