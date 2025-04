Halbfinale: Boniface auf der Bank - Hradecky beginnt

Trainer Xabi Alonso vom Double-Gewinner Bayer Leverkusen setzt im DFB-Pokal-Halbfinale bei Drittligist Arminia Bielefeld auf nur einen Mittelstürmer. Im Kampf um das Endspiel von Berlin startet Patrik Schick im Angriffszentrum der Werkself, Victor Boniface sitzt zunächst nur auf der Bank. Für ihn steht der schnelle Amine Adli in der Startelf. In der Bundesliga gegen den VfL Bochum am Freitag (3:1) hatten Schick und Boniface noch gemeinsam begonnen.