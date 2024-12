Hoeneß über DFB-Pokal: "Es ist eine große Chance für uns"

Trainer Sebastian Hoeneß vom Fußball-Bundesligisten VfB Stuttgart will trotz der Favoritenrolle den kommenden Gegner Jahn Regensburg im DFB-Pokal nicht unterschätzen. "Klar wissen wir, dass wir in der Lage sein müssen, Regensburg zu schlagen, aber wir wissen auch, was Pokal bedeutet. Von daher wären wir ganz schlecht beraten, zu lange auf die Zweitliga-Tabelle zu schauen", sagte der 42-Jährige vor dem Achtelfinal-Duell am Dienstag (18.00 Uhr/Sky) beim Schlusslicht des Unterhauses.