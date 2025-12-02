Holstein mutig zum HSV: "Überzeugung, da zu gewinnen"

Mit Mut zur Überraschung: Holstein Kiel fährt trotz der jüngsten Rückschläge mit großen Hoffnungen zum Achtelfinale im DFB-Pokal beim Hamburger SV. "Es ist ein besonderes Spiel, es ist ein großes Spiel. Wir werden alles auf dem Platz lassen und haben auch die Überzeugung, da zu gewinnen", sagte Trainer Marcel Rapp vor dem Nordduell am Mittwoch (20.45 Uhr/Sky).

Die Kieler, die in der 2. Liga zuletzt Niederlagen in Kaiserslautern und gegen Hertha BSC kassiert hatten, haben in dieser Saison schon einmal für eine Überraschung gesorgt: In der zweiten Pokalrunde siegte der Bundesliga-Absteiger mit 1:0 beim VfL Wolfsburg. Zudem verlor die KSV beim HSV keines der sechs Zweitligaduelle aus den vergangenen Jahren. Die letzte Niederlage bei den Hanseaten stammt gar aus Oberligazeiten von 1962.

Rapp hofft, dass dies so bleibt. "Wir dürfen keine großen Töne spucken", sagte der Trainer aber: "Wir müssen hinfahren und auf dem Platz performen."

