Mainz 05 vs. FC Bayern heute live: DFB-Pokal im Free-TV, Livestream und Liveticker

Das Team von Trainer Vincent Kompany geriet unter der Woche in der Champions League beim FC Barcelona mit 1:4 unter die Räder.

Der FC Bayern München hat sich beim 5:0-Erfolg über den VfL Bochum am vergangenen Samstag in der Bundesliga den Frust von der Seele geschossen.

In der 2. Runde des DFB-Pokals trifft der FC Bayern heute auswärts auf den FSV Mainz 05. So verfolgt Ihr das Duell im Free-TV, Livestream und Liveticker.

Nun steht das nächste Pflichtspiel an. Am Mittwochabend sind die Münchner beim 1. FSV Mainz 05 in der 2. Runde des DFB-Pokals gefragt.

Eine Pflichtaufgabe für den deutschen Rekordmeister. Mainz hatte rund zwei Tage länger Zeit, sich zu regenerieren. Die von Bo Hendriksen trainierten "Nullfünfer" spielten bereits am vergangenen Freitag in der Bundesliga, kamen jedoch nicht über ein 1:1 gegen Borussia Mönchengladbach hinaus.

2. Runde im DFB-Pokal: Teams, Termine, Paarungen

Wo wird Mainz vs. Bayern übertragen, wann ist Anpfiff und gibt es einen kostenlosen Livestream? ran fasst alle Informationen zur Übertragung zusammen.