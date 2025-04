Marslandung wahrscheinlicher: Brinkmann feiert Arminia-Triumph

Der frühere Fußball-Profi Ansgar Brinkmann kann den sensationellen Finaleinzug des Drittligisten Arminia Bielefeld im DFB-Pokal auch am Tag danach noch nicht fassen. "Wenn jemand gefragt hätte: 'Ansgar, was glaubst du, landen wir zuerst auf dem Mars oder zieht die Arminia zuerst in so ein Finale ein?' Dann hätte ich auf den Mars getippt", sagte Brinkmann im Gespräch mit dem SID.