Der FC Bayern München trifft in der 1. Runde des DFB-Pokals auswärts auf Preußen Münster. Das Duell der Drittligisten gegen den deutschen Rekordmeister heute live im Free-TV, Livestream und Liveticker. Interessante Statistiken zum Wettbewerb findet ihr im ran-Datencenter.

Für den FC Bayern München beginnt die DFB-Pokalsaison 2023/24 mit Verspätung. Während zahlreiche andere Teams schon den Einzug in die 2. Runde geschafft haben, will der deutsche Meister am Dienstagabend beim Drittligisten Preußen Münster nachziehen.

Als die 1. DFB-Pokalrunde für die meisten anderen Teams auf dem Programm stand, war der FC Bayern gegen RB Leipzig im DFL-Supercup im Einsatz. Sowohl die Münchner als auch die Leipziger haben ihr Erstrunden-Duell im Pokal daher erst jetzt.

An Selbstvertrauen sollte es den Münchnern nach zuletzt sechs Pflichtspielen in Serie ohne Niederlage ohnehin nicht mangeln. Am zurückliegenden Wochenende schoss die Elf von Coach Thomas Tuchel den VfL Bochum in der Bundesliga mit 7:0 aus der Allianz Arena.

Preußen Münster ist gegen die Bayern natürlich krasser Außenseiter, zuletzt war der Aufsteiger aber zumindest in der 3. Liga ganz gut in der Spur. Am zurückliegenden Wochenende holte Münster ein 1:1 auswärts beim VfB Lübeck, davor gab es einen 2:0-Erfolg bei Zweitliga-Absteiger Sandhausen.