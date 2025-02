"Kleinere Zerrung": Stuttgarts Millot nicht schwer verletzt

Enzo Millot vom Fußball-Bundesligisten VfB Stuttgart ist allem Anschein nach bei seiner Verletzung im DFB-Pokal gegen den FC Augsburg nochmal mit dem Schrecken davongekommen. Wie der VfB einen Tag nach dem 1:0-Sieg im Viertelfinale mitteilte, hat sich der 22-Jährige "eine kleinere Zerrung eines Bandes im Sprunggelenk" zugezogen. Je nachdem wie die Beschwerden in den kommenden Tagen aussehen, könnte er am Samstag (15.30 Uhr/Sky) in der Bundesliga bei Borussia Dortmund schon wieder auf dem Platz stehen.