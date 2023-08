Anzeige

Der FC Schalke 04 trifft in der 1. Runde des DFB-Pokals auf Eintracht Braunschweig. Das Duell der Zweitligisten heute live im Free-TV, Livestream und Liveticker. Interessante Statistiken zum Wettbewerb findet ihr im ran-Datencenter.

In der 2. Liga wurden bereits zwei Spieltage absolviert, nun steht auch die 1. Runde im DFB-Pokal an. Dort kommt es zum Duell des FC Schalke 04 mit Eintracht Braunschweig. Anpfiff der Partie ist am Freitag, 11. August 2023, um 20:45 Uhr im Eintracht-Stadion.

"Es gibt sicherlich dankbarere Lose als Eintracht Braunschweig. Sie sind unser Liga-Konkurrent, der mit einem neuen Trainer antritt. Aber in diesem Wettbewerb kannst du auf jeden Gegner treffen. Wir nehmen die Aufgabe an und werden unser Bestes geben", so S04-Coach Thomas Reis nach der Auslosung. Sein Gegenüber Jens Härtel bezeichnete die Paarung hingegen als "super Los" und eine "Partie, auf die wir uns freuen können".

Der Start in die laufende Saison verlief vor allem für den BTSV mit zwei Niederlagen ernüchternd, sowohl gegen Holstein Kiel (0:1) als auch gegen den 1. FC Magdeburg (1:2) hatte man das Nachsehen. Schalke 04 konnte die 3:5-Niederlage gegen den HSV im Eröffnungsspiel hingegen korrigieren und setzte sich am vergangenen Wochenende mit 3:0 gegen Kaiserslautern durch.