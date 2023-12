Die Aufstellungen der beiden Mannschaften sind da. So beginnen die Gastgeber im Achtelfinale gegen den BVB.

Im Achtelfinale des DFB-Pokals steht für Borussia Dortmund das Auswärtsspiel beim VfB Stuttgart an. So seht ihr die Partie live im Free-TV sowie Livestream und verfolgt sie im Liveticker.

VfB Stuttgart - BVB: DFB-Pokal heute live im Free-TV, kostenlosen Livestream und Liveticker

Nachdem mit dem FC Bayern München und RB Leipzig sowohl der Rekordsieger als auch der Titelverteidiger im DFB-Pokal überraschend früh rausgeflogen sind, hofft Borussia Dortmund nun auf den Titel.

Der Bundesligist trifft im Achtelfinale auswärts auf die in der laufenden Saison bislang sehr starken Stuttgarter und hofft dabei auf den Einzug unter die letzten acht Teams.

Der VfB hat als aktueller Tabellendritter aber natürlich einen richtig guten Lauf, am zurückliegenden Wochenende schlug die Elf von Trainer Sebastian Hoeneß in der Bundesliga Werder Bremen mit 2:0. Dabei erzielte Serhou Guirassy per Elfmeter bereits seinen 16. Saisontreffer.

Dortmund kam zuletzt in der Bundesliga zu einem 1:1-Unentschieden bei Tabellenführer Bayer Leverkusen. Julian Ryerson brachte den BVB bereits in der fünften Minute in Führung, doch diese hielt nur bis zur 79. Minute, als Victor Boniface für die Werkself noch ausglich.