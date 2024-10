In der 2. Runde des DFB-Pokals trifft Borussia Dortmund auswärts auf den VfL Wolfsburg. So verfolgt Ihr das Duell heute im Free-TV, Livestream und Liveticker.

VfL Wolfsburg vs. Borussia Dortmund heute live im TV, Livestream und Liveticker: Übersicht zur Übertragung

VfL Wolfsburg vs. Borussia Dortmund heute live im TV, Livestream und Liveticker: Datum, Uhrzeit, Anstoß

Wolfsburg vs. Borussia Dortmund - Ausgangslage

Update: Wolfsburg vs. BVB - Aufstellungen im Pokal

Dortmund : Kobel - Can, Schlotterbeck, Bensebaini - Groß, Nmecha, Brandt, Malen, Gittens - Beier, Guirassy

Nach einer deutlichen 2:5-Niederlage in der Champions League und einer 1:2-Pleite gegen den FC Augsburg am vergangenen Samstag steht der BVB gehörig unter Druck.

Borussia Dortmund steckt unter Neu-Coach Nuri Sahin bereits früh in der Saison in der Krise.

Doch das nächste Pflichtspiel für die kriselnde Sahin-Elf steht bereits an. Am Dienstagabend ist die Borussia beim VfL Wolfsburg in der 2. Runde des DFB-Pokals gefragt.

Für Sahin ein richtungsweisendes Spiel - ein frühes Pokal-Aus würde den Klub noch tiefer in die Krise befördern. Andererseits dürften die Schwarz-Gelben bei einem Weiterkommen in der niedersächsischen Autostadt vorerst aufatmen können.

Die Wölfe selbst kamen am vergangenen Bundesliga-Spieltag nicht über ein 0:0 bei Aufsteiger FC St. Pauli hinaus. Sollten die Elf von Trainer Ralph Hasenhüttl bereits in der 2. Runde aus dem Pokal fliegen, bliebe man gewiss unter den Erwartungen.

2. Runde im DFB-Pokal: Teams, Termine, Paarungen

