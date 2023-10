EM-Quali: Neun Nationen sicher in Deutschland dabei - wie ist der Stand in den Gruppen?

Anzeige Neun Mannschaften haben ihr Ticket für die EM 2024 in Deutschland bereits gebucht. In den meisten Gruppen herrscht aber noch Spannung. ran gibt einen Überblick über die Situation in der Qualifikation. Deutschland muss sich als Gastgeberland natürlich keine Gedanken um ein Ticket für die EM 2024 machen, die DFB-Auswahl wird im kommenden Sommer sicher dabei sein. Neben dem Team von Bundestrainer Julian Nagelsmann, das auf der USA-Reise zuletzt die Vereinigten Staaten mit 3:1 besiegte und gegen Mexiko 2:2 spielte, sind schon acht weitere Nationen sicher bei der Kontinentalmeisterschaft dabei. Dabei handelt es sich um Portugal, Frankreich, Spanien, Schottland, England, Österreich, Belgien und die Türkei. In nahezu allen Gruppen stehen vor dem 9. und 10. Spieltag aber noch Entscheidungen aus. Welche Länder sich weiterhin Hoffnungen machen können, hat ran zusammengefasst. Ihr wollte keine Neuigkeiten zur Europameisterschaft 2024 verpassen? Werft einen Blick auf unseren Newsseite zur EM, dort halten wir euch informiert.

EM-Quali: Spanien und Schottland in Gruppe A weiter In Staffel A ist bereits alles entschieden, Spanien und Schottland fahren auf jeden Fall zur EM. Norwegen muss hoffen, noch einen Platz in den Playoffs, die über die Platzierung der Nations League vergeben werden, zu ergattern. Auch Georgien darf noch hoffen, sie sind sicher in den Playoffs dabei.

EM-Quali: Frankreich gewinnt Gruppe B - Niederlande oder Griechenland? In Gruppe B steht Frankreich bereits als Sieger fest. Dahinter duellieren sich noch die Niederlande und Griechenland um den zweiten Platz, beide sind aktuell mit 12 Zählern punktgleich. Allerdings haben die Griechen schon eine Partie mehr bestritten, den direkten Vergleich verloren und bekommen es noch mit Frankreich zu tun. Die Niederlande hat hingegen noch Irland - das nur noch über die Playoffs weiterkommen könnte - und Gibraltar vor der Brust. Ein weiterer Sieg und die "Elftal" wäre in Deutschland dabei.

Anzeige EM-Quali: Kane schießt England zur EM - Spannung zwischen Ukraine und Italien Der 3:1-Sieg gegen Italien reichte England, um das EM-Ticket zu buchen. Dahinter stehen die Ukraine (13 Punkte) und Italien (10), die "Squadra Azzurra" hat noch ein Spiel weniger absolviert. Gelingt ein Sieg am 9. Spieltag gegen Nordmazedonien, würde Italien aufgrund des gewonnenen Hinspiels am 10. Spieltag gegen die Ukraine ein Remis reichen. So oder so fällt die Entscheidung erst am finalen Spieltag.

EM-Quali: Montellas Türken kommen in Gruppe D weiter - Wales und Kroatien hoffen Während die Türkei das Ticket bereits sicher gebucht hat, streiten sich Wales (10 Punkte) und Kroatien (10) noch um den zweiten Platz in Gruppe D. Die Waliser stehen aufgrund des gewonnen direkten Vergleichs auf dem zweiten Rang und haben ihr Schicksal in der eigenen Hand - mit Siegen gegen die Armenien und Türkei spielen sie im Sommer 2024 in Deutschland mit. Kroatien muss seinerseits die Hausaufgaben gegen Lettland und Armenien erledigen und auf einen Ausrutscher der Waliser hoffen. Ansonsten müssen sie den Umweg über die Playoffs antreten, für die schon sicher qualifiziert wären. Die Chancen Armeniens (7) sind nur noch rein rechnerisch.

EM-Quali: Noch alles offen in Gruppe E - Polen droht der K.o., Albanien in der Pole Albanien führt die Gruppe E mit 13 Punkten vor Tschechien (11), Polen (10) und der Republik Moldau (9) an und benötigt aus den Duellen mit Färoer und Moldau nur noch einen Punkt, um die EM klarzumachen. Auch ein Sieg der Polen gegen Tschechien würde Albanien schon reichen. Die Polen sind in ihrem letzten Spiel ihrerseits zwingend auf einen Erfolg gegen Tschechien angewiesen, um die Hoffnungen auf die direkte EM-Quali am Leben zu erhalten. Zudem benötigen sie Schützenhilfe. Allerdings könnten sie über den Umweg Playoffs noch in das Teilnehmerfeld hineinrutschen. Tschechien hingegen kann es am 9. Spieltag schon aus eigener Kraft schaffen dabei zu sein, wenn sie Polen schlagen und Moldau nicht gegen Albanien gewinnt.

EM-Quali: Belgien und Österreich marschieren in Gruppe F Sowohl Belgien als auch Österreich haben 16 Zähler auf dem Konto und fahren sicher zur EM.

EM-Quali: Ungarn hat in der Gruppe G alles in der eigenen Hand - Montenegros Chancen schwinden Ungarn (14 Punkte) reicht im Duell mit dem Tabellenletzten Bulgarien schon ein Remis, um das EM-Ticket zu buchen. Sollte dies nicht klappen, bietet sich am 10. Spieltag gegen Montenegro eine weitere Chance. Nach Ungarn hat Serbien (13) die besten Aussichten. Montenegro (8) liegt bereits fünf Zähler dahinter auf Rang drei, muss seine verbleibenden zwei Spiele gewinnen und zudem auf Schützenhilfe hoffen.

EM-Quali: Slowenien, Dänemark und Kasachstan im Rennen um die ersten zwei Plätze in Gruppe H Am 9. Spieltag treffen die punktgleichen Slowenen und Dänen (jeweils 19 Punkte) aufeinander, der Sieger fährt definitiv zur EM. Hinter den beiden Nationen hofft noch Kasachstan (15) auf seine Chance. Gewinnt Slowenien nicht gegen Dänemark und Kasachstan erledigt am 9. Spieltag die Pflichtaufgabe gegen San Marino, käme es am 10. Spieltag zum Showdown zwischen Kasachstan und Slowenien.

EM-Quali: Schweiz, Israel und Rumänien im Dreikampf in Gruppe I Rumänien liegt mit 16 Punkten aus acht Spielen auf Rang eins und hat gute Chancen, zur EM zu fahren. Dahinter folgen die Schweiz (15 Punkte aus sieben Spielen) und Israel (11 Punkte aus sechs Spielen). Bessere Aussagen über die Wahrscheinlichkeit des Weiterkommens sind in dieser Staffel nach dem direkten Duell der Rumänen mit den Israelis möglich, da es aufgrund des Nahost-Krieges zu Spielverschiebungen kam. Der Kosovo (8 Punkte aus sieben Spielen) kann eine direkte EM-Quali nahezu abhaken.

Anzeige EM-Quali: Portugal dominiert Gruppe J - Slowakei mit guten Chancen Portugal ist mit 24 Punkten aus acht Spielen makellos durchgekommen. Dahinter hat sich die Slowakei (16) in die beste Ausgangslage gebracht und kann mit einem Remis gegen die viertplatzierten Isländer (10) die Quali fixieren. Island helfen ebenso wie Luxemburg (11) nur Siege, immerhin haben beide Teams aber gute Chancen auf die Playoffs.