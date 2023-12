Nationalmannschaft - Marc-Andre ter Stegen: Behandelnde Ärztin überrascht mit möglicher Ausfallzeit

Sie hatte ter Stegen am vergangenen Freitag operiert, wie der FC Barcelona erklärte, hatte der 31-Jährige den Eingriff gut überstanden. Wendet man ihre Einschätzung auf ihn an, wäre mit einer Rückkehr gegen Mitte Februar zu rechnen.

Wie schnell kann Marc-Andre ter Stegen nach seiner Rücken-Operation wieder ins Tor zurückkehren? Um dann wieder in den Kampf um den Platz als Nummer eins in der Nationalmannschaft einzugreifen?

Wobei dann immer noch die Frage wäre, wie schnell er wieder in Form kommt und auf Top-Niveau spielen kann. Im Februar stehen die Achtelfinalspiele in der Champions League an.

Im März finden dann die nächsten Länderspiele der deutschen Nationalmannschaft statt. Ter Stegen hatte bis zu seinem verletzungsbedingten Ausfall im November in acht von neun Länderspielen im Tor der Nationalmannschaft gestanden.

Nach dem erneuten Duell mit dem WM-Zweiten Frankreich am 23. März (Samstag) in Lyon (21.00 Uhr) trifft die Mannschaft von Bundestrainer Julian Nagelsmann in der Vorbereitung auf die Heim-EM am 26. März (Dienstag, 20.45 Uhr) in Frankfurt/Main auf die Niederlande. Die Spiele gegen Frankreich und die Niederlande sind die letzten vor der Nominierung des EM-Kaders Mitte Mai