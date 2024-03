UEFA EURO 2024: Sängerin für EM-Hymne ausgetauscht

Anzeige

Ursprünglich sollte Kim Petras in Zusammenarbeit mit One Republic und Meduza den offiziellen Song zum EM-Turnier 2024 produzieren. Doch die UEFA verkündet nun einen neuen Plan.

von Mike Stiefelhagen

Am 2. Dezember verkündet die UEFA stolz in einer Mitteilung, dass die in Bonn geborene Kim Petras gemeinsam mit der amerikanischen Band One Republic und dem italienischen Produzenten Meduza den offiziellen Song zur EM 2024 produzieren soll.

Nur wenige Monate später wird dieser Plan überworfen.

Zwar bleiben One Republic und Meduza dem Projekt treu, doch Kim Petras wird als Sängerin ausgetauscht.

Petras wurde mit dem Hit "Unholy", bei dem sie als Feature-Gast von Superstar Sam Smith fungierte, im Jahr 2023 weltbekannt.