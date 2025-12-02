Nach Pyro-Abbruch bei Ajax Amsterdam: Ein Fan darf bei Geisterspiel zuschauen

Nachdem Ajax-Ultras am Wochenende für einen Spielabbruch sorgten, wird die Partie gegen den FC Groningen als Geisterspiel fortgesetzt. Ein todkranker Fan darf mit dabei sein. Von Maximilian Kayser In der niederländischen Eredivisie rangiert Ajax Amsterdam momentan weit abgeschlagen von der Tabellenspitze auf Platz sechs. Am Wochenende kam ein neues Ärgernis für den Klub hinzu: Das Heimspiel gegen den FC Groningen wurde bereits nach wenigen Minuten wegen einer Pyro-Show der Ajax-Ultras unterbrochen. Alle Highlights aus der Welt des Fußballs hier auf Joyn Nach 40 Minuten Pause wurde das Spiel kurz fortgesetzt - als weitere Fackeln auf den Rasen geworfen wurden, brach Referee Bas Nijhuis die Partie endgültig ab. Die Ultras gedachten mit den Fackeln und Raketen einem verstorbenen Fan, erwiesen ihrem Verein damit aber einen Bärendienst. Ein Zuschauer war besonders enttäuscht: Der schwerkranke Peter besuchte das Spiel als letzten Wunsch. Jetzt gibt es aber positive Nachrichten: Beim heutigen Nachholspiel darf er dabei sein.

- Anzeige -

- Anzeige -

- Anzeige -

- Anzeige -

Als letzter Wunsch beim Spiel von Ajax Amsterdam Der große Ajax-Fan ist seit kurzer Zeit im Hospiz und mittlerweile bettlägerig. Mithilfe der Wunschambulanz Nordholland konnte er bei der Partie gegen Groningen dennoch dabei sein und direkt hinter dem Tor seinem Lieblingsverein zusehen. "Peter hat sein ganzes Leben lang Fußball gespielt, war auch Schiedsrichter und ist ein großer Ajax-Fan", so ein Mitarbeiter der Wunschambulanz. "Fußball ist sein Ein und Alles, deshalb wollten wir ihm ermöglichen, ein letztes Spiel zu besuchen". Daraus wurde jedoch nichts - Peter und sein ihn begleitender Sohn konnten kaum Fußball sehen. Er sei "sehr enttäuscht" gewesen: "Das ist natürlich unglaublich frustrierend". Die Geschichte verbreitete sich schnell in den sozialen Medien, ein Bauunternehmen bot sogar an, die Kosten für den potentiellen Besuch des Nachholspiels zu übernehmen. Doch erstmal musste geklärt werden, ob Peter überhaupt beim Geisterspiel dabei sein darf.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen