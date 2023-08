Anzeige

Zum Hinspiel der UEFA Europa Conference League Playoffs gastiert Eintracht Frankfurt am Donnerstag bei Levski Sofia. So verfolgt ihr die Partie live im Stream und im Liveticker.

Durch den siebten Platz in der vergangene Bundesliga-Saison hat sich Eintracht Frankfurt für die UEFA Europa Conference League Playoffs qualifiziert. Um an der Gruppenphase der Conference League 2023/24 teilzunehmen, muss sich Frankfurt in der Qualifikation gegen den bulgarischen PFC Levski Sofia durchsetzen.

Die Bulgaren mussten sich bereits durch zwei Qualifikationsrunden kämpfen, schlugen dabei KF Shkupi aus Nordmazedonien (2:0, 1:0) und Hapoel Be'er Sheva aus Israel (0:0, 2:1).

Das Hinspiel zwischen Levski Sofia und Eintracht Frankfurt findet am 24. August in Sofia statt. Das Rückspiel in Frankfurt wird am 31. August ausgetragen.

Wer spielt noch in der finalen Runde der UEFA Europa Conference League Playoffs?