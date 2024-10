Eintracht Frankfurt vs. Rigas FS heute live: Europa League im TV, Livestream und Liveticker

Am 3. Spieltag in der Europa League empfängt Eintracht Frankfurt Rigas FS. Wer überträgt das Spiel live im Free-TV und im Stream? Und wo gibt es einen Liveticker?

Nach dem überzeugenden 3:1 bei Besiktas Istanbul am 2. Europa-League-Spieltag, will Eintracht Frankfurt gegen Rigas FS den zweiten Sieg einfahren.

Die Letten dürften aber mit einer guten Portion Selbstvertrauen in das Spiel gehen: Am 2. Spieltag gelang RFS ein starkes 2:2-Remis gegen Galatasaray. Außerdem steht das Team von Trainer Viktors Morozs drei Spieltage vor Schluss mit sechs Punkten Vorsprung an der Spitze der lettischen Virsliga.

Eintracht Frankfurt geht trotzdem als klarer Favorit in die Partie. Die Hessen wollen den VAR-Aufreger des Bundesliga-Duells gegen Bayer Leverkusen hinter sich lassen und dafür einen Schritt in Richtung Europa-League-K.o. Runde machen.