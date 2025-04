Im Viertelfinale der Europa League kommt es zur Partie zwischen Eintracht Frankfurt und den Tottenham Hotspur. So verfolgt ihr das Rückspiel live im TV, Livestream und Liveticker.

Die Generalprobe für das Rückspiel im Viertelfinale der Europa League gegen die Tottenham Hotspur hat Eintracht Frankfurt erfolgreich gestaltet.

Trotzdem war Sportvorstand Markus Krösche nach dem 3:0-Sieg in der Bundesliga gegen den 1. FC Heidenheim nicht komplett zufrieden und forderte direkt nach Spielschluss eine deutliche Leistungssteigerung gegen die "Spurs": "Wir haben gewonnen und drei Tore geschossen, das war gut. Aber wir müssen am Donnerstag ein, zwei Klassen besser spielen."

"Nach dem 1:0 war es nicht ernsthaft genug, in der zweiten Halbzeit war es ähnlich – wir waren zunächst zu passiv und haben Heidenheim das Feld überlassen. Wir dürfen diese Phasen nicht haben, in denen wir zu fahrlässig sind. Die Mannschaft kann es besser und das will ich am Donnerstag sehen", so der 44-Jährige weiter.

Mit deutlich weniger Selbstvertrauen dürfte indes die Mannschaft von Ange Postecoglou nach Deutschland reisen. In der Premier League setzte es für Tottenham zuletzt eine herbe 2:4-Klatsche gegen die Wolverhampton Wanderers. Es war bereits die 17. Liga-Pleite für die Londoner, die mittlerweile lediglich auf Platz 15 rangieren.