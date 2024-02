Europa League - Achtelfinale live: Freiburg gegen West Ham, Bayer Leverkusen vs. Qarabag Agdam

Sollte Leverkusen Sporting Lissabon zugelost bekommen, droht daher ein enger Terminplan. Da mindestens ein Tag zwischen zwei internationalen Partien in einer Stadt liegen muss, wurde bereits festgelegt, dass Sporting sein Heimspiel am 5. März austragen wird. Das Bundesliga-Spiel der "Werkself" gegen Köln ist aktuell für den 3. März angesetzt.

Aber auch Leverkusen drohen schwierige Duelle. Besonders reizvoll dürften Spiele gegen die AC Mailand sein, aber auch die Lissaboner Klubs Benfica und Sporting sowie die AS Rom haben es in sich.

Freiburg könnte es mit dem FC Liverpool, dem amtierenden Conference-League-Sieger West Ham United, dem FC Villarreal oder auch Atalanta Bergamo zu tun bekommen. Auf West Ham traf man bereits in der Gruppenphase, beide Partien gingen an die Londoner.

Meint es die Auslosung nicht so gut mit dem SC und Bayer, könnten in der Runde der letzten 16 direkt richtige Bretter warten.

Europa League 2023/24: Alle Informationen

Die Europa-League-Saison 2022/23 gehört der Vergangenheit an. Wieder mal war es der FC Sevilla, der den Titel nach Andalusien holen konnte. Zum insgesamt siebten Mal sicherte sich der spanische Vertreter den zweitwichtigsten UEFA-Pokalwettbewerb, in einem dramatischen Finale schlug man die AS Rom im Elfmeterschießen und sorgte für Jubelstürme unter den mitgereisten Fans in Budapest.

Aufgrund des Erfolges ging der FC Sevilla 2023/24 zunächst in der Champions League an den Start, Stadtrivale Betis war hingegen in der Gruppenphase der Europa League vertreten. Dasselbe galt auch für den SC Freiburg und Bayer Leverkusen, beide deutschen Vertreter erreichten auch das Achtelfinale.

Was es rund um die Runde der letzten 16 zu wissen gibt, wer gegen wen spielt, wann die Partien stattfinden und wer überträgt, erfahrt ihr nachfolgend.

