Welche Teams treten 2023/24 in der Europa League an? Wann werden die Gruppen ausgelost? Wann finden die ersten Partien statt und wann steigt das Finale? ran beantwortet die wichtigsten Fragen zur kommenden EL-Spielzeit.Sobald die Gruppenphase begonnen hat, findet ihr interessante Statistiken zur Europa League in unserem Datencenter.

Die Europa-League-Saison 2022/23 gehört der Vergangenheit an. Wieder mal war es der FC Sevilla, der den Titel nach Andalusien holen konnte. Zum insgesamt siebten Mal sicherte sich der spanische Vertreter den zweitwichtigsten UEFA-Pokalwettbewerb, in einem dramatischen Finale schlug man die AS Rom im Elfmeterschießen und sorgte für Jubelstürme unter den mitgereisten Fans in Budapest.

Aufgrund des Erfolges wird der FC Sevilla 2023/24 zunächst in der Champions League an den Start gehen, Stadtrivale Betis ist hingegen bereits fix in der Gruppenphase der Europa League. Dasselbe gilt auch für den SC Freiburg und Bayer Leverkusen, die ebenfalls sicher unter den 32 Teilnehmern stehen.

Welche Vereine noch dabei sind, welche Termine ihr euch merken solltet, wann die Auslosung startet und wer den Wettbewerb live überträgt, haben wir nachfolgend zusammengefasst.

Um keine Neuigkeiten zu verpassen, checkt unsere Newsseite zur Europa League ab!