Europa League 2023/24: Übertragungen im Free-TV, Livestream und Liveticker

Anzeige Welche Teams treten 2023/24 in der Europa League an? Auf wenn treffen Leverkusen und Freiburg? Wann steigt das Finale? Wer überträgt live? ran beantwortet die wichtigsten Fragen zur kommenden EL-Spielzeit. Update, 15.02, 22:55: Spiel endet mit einem verdienten Unentschieden Der SC Freiburg erkämpft sich im Hinspiel gegen RC Lens ein 0:0-Unentschieden. Nach einer ereignisreichen ersten Halbzeit, ging es in der zweiten Hälfte etwas ruhiger zu. RC Lens erzielte zwar ein Tor, was in der Folge jedoch wegen einer Abseitspostion korrekterweise aberkannt wurde. Alles in allem ist das 0:0 eine gute Ausgangslage für Freiburg mit Blick auf das Rückspiel in der nächsten Woche.

Update, 15.02., 21:50: Freiburg trifft Latte! 0:0 zur Pause Ein bisher sehr gutes Auswärtsspiel des SC Freiburg. Es ist ein Unentschieden der besseren Art. Mit diesem Spielstand sind die Franzosen noch gut bedient, nachdem Freiburg die Latte traf. Wenn die Breisgauer in der zweiten Hälfte an die Leistung der Ersten anknüpfen, könnte es eng werden für Lens.

Update, 15.02., 20:45 Uhr: Die Aufstellungen sind da! SC Freiburg: Noah Atubolu, Manuel Gulde, Lukas Kübler, Jordy Makengo, Maximilian Eggestein, Yannik Keitel, Nicolas Höfler, Merlin Röhl, Lucas Höler, Roland Sallai, Ritsu Dōan

RC Lens: Brice Samba, Ruben Aguilar, Kevin Danso, Massadio Haidara, Jonathan Gradit, David Costa, Andy Diouf, Neil El Aynaoui, Przemysław Frankowski, Florian Sotoca, Elye Wahi

Die Europa-League-Saison 2022/23 gehört der Vergangenheit an. Wieder mal war es der FC Sevilla, der den Titel nach Andalusien holen konnte. Zum insgesamt siebten Mal sicherte sich der spanische Vertreter den zweitwichtigsten UEFA-Pokalwettbewerb, in einem dramatischen Finale schlug man die AS Rom im Elfmeterschießen und sorgte für Jubelstürme unter den mitgereisten Fans in Budapest. Aufgrund des Erfolges wird der FC Sevilla 2023/24 zunächst in der Champions League an den Start gehen, Stadtrivale Betis ist hingegen in der Gruppenphase der Europa League. Dasselbe gilt auch für den SC Freiburg und Bayer Leverkusen, die ebenfalls unter den 32 Teilnehmern stehen. Welche Vereine noch dabei sind, welche Termine ihr euch merken solltet, wann der 6. Spieltag der Gruppenphase ansteht und wer den Wettbewerb live überträgt, haben wir nachfolgend zusammengefasst. Um keine Neuigkeiten zu verpassen, checkt unsere Newsseite zur Europa League ab!

Anzeige Europa League 2023/24 live: Welche Klubs sind qualifiziert? Insgesamt gehen 32 Teams in der Europa League an den Start. Einige namhafte Klubs sind mit dabei, darunter der FC Liverpool, Brighton & Hove Albion, der FC Villarreal, Betis Sevilla, Atalanta Bergamo, AS Rom, der FC Toulouse, Stade Rennes sowie Sporting Lissabon.

Europa League 2023/24 heute live: Welche deutschen Mannschaften sind mit dabei? Aus der Bundesliga haben sich zwei Mannschaften für die Europa League qualifiziert. Neben dem SC Freiburg ist auch Bayer 04 Leverkusen am Start.

Europa League heute live: Wie geht es für Freiburg und Leverkusen nach der Gruppenphase weiter? Da Bayer Leverkusen seine Vorrundengruppe als Tabellenerster abgeschlossen hat, ist die Werkself erst im Achtelfinale wieder gefordert. Der SC Freiburg als Zweiter seiner Gruppe muss hingegen bereits in den Playoffs ran und trifft auf einen Gruppendritten aus der Champions League - den RC Lens.

Europa League 2023/24: Wie lauten die Paarungen der Playoffs zur K.o.-Runde? Feyenoord Rotterdam - AS Rom

AC Mailand - Stade Rennes

RC Lens - SC Freiburg

Young Boys Bern - Sporting Lissabon

Benfica Lissabon - FC Toulouse

SC Braga - Qarabag Agdam

Galatasaray Istanbul - Sparta Prag

Schachtar Donezk - Olympique Marseille

Europa League 2023/24 heute live: Wie kann ich das Freiburg-Spiel vs. Lens im Free-TV sehen? Das Hinspiel in der Europa League zwischen RC Lens und dem SC Freiburg läuft sowohl live im Free-TV auf RTL, als auch im Livestream auf RTL+. Für Letzteres ist allerdings ein kostenpflichtiges Abo notwendig.

Europa League 2023/24: Wann finden die K.o.-Runden-Spiele sowie das Finale statt und wo steigt das Endspiel? Das Endspiel wird am 22. Mai 2024 in der Dublin Arena in der Hauptstadt Irlands ausgetragen. Der Weg dorthin sieht wie folgt aus: Playoffs zur K.o.-Runde: 15. und 22. Februar 2024

Achtelfinale: 7. und 14. März 2024

Viertelfinale: 11. und 18. April 2024

Halbfinale: 2. und 9. Mai 2024

Finale: 22. Mai 2024

Europa League 2023/24: Welche Teams sind aus der Champions League abgestiegen? Als Tabellendritte in der Champions League nehmen folgende Teams an den Playoffs teil: Galatasaray Istanbul, RC Lens, Sporting Braga, Benfica Lissabon, Feyenoord Rotterdam, AC Mailand, Young Boys Bern, Schachtar Donezk

Anzeige Europa League 2023/24: Welche Teams haben sich für das Achtelfinale qualifiziert? Als Gruppensieger haben sich bereits acht Teams für das Achtelfinale qualifiziert: West Ham United, Brighton & Hove Albion, Rangers FC, Atalanta Bergamo, FC Liverpool, Villarreal CF, Slavia Prag, Bayer Leverkusen

Europa League heute live: Wie sehen die Gruppen der Saison 2023/24 aus? Gruppe A: Olympiakos Piräus, SC Freiburg , West Ham United, TSC Backa Topola

Gruppe B: Ajax Amsterdam, AEK Athen, Brighton & Hove Albion, Olympique Marseille

Gruppe C: Sparta Prag, Aris Limassol, Rangers FC, Betis Sevilla

Gruppe D: Atalanta Bergamo, Rakow Czestochowa, Sporting CP, Sturm Graz

Gruppe E: Linzer ASK, FC Liverpool, Toulouse FC, Union Saint-Gilloise

Gruppe F: Maccabi Haifa, Panathinaikos Athen, Stade Rennes, Villarreal CF

Gruppe G: AS Rom, Sheriff Tiraspol, Servette FC, Slavia Prag

Gruppe H: Bayer Leverkusen, BK Häcken, Molde FK, Qarabag Agdam

Europa League 2023/24 heute live: Wann fanden die Gruppenspiele statt? 1. Spieltag: 21. September 2023

2. Spieltag: 5. Oktober 2023

3. Spieltag: 26. Oktober 2023

4. Spieltag: 9. November 2023

5. Spieltag: 30. November 2023

6. Spieltag: 14. Dezember 2023

Europa League 2023/24: Wer überträgt die Spiele heute live im Free-TV und Livestream? Die Rechte zur Übertragung der UEFA Europa League liegen bei der RTL-Gruppe. Pro Spieltag läuft jeweils eine Europa-League- oder Conference-League-Partie mit deutscher Beteiligung im Free-TV auf RTL, die restlichen Begegnungen sind bei RTL+ zu sehen.