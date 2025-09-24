Die Europa League-Saison ist in vollem Gange. Wann stehen die Spieltage an? Wer ist überhaupt dabei? Und wo kann man die Spiele im TV verfolgen? Wer folgt auf die Tottenham Hotspur? Nachdem die Champions League bereits ihren 1. Spieltag hinter sich gebracht hat, ist auch nun auch die Europa League in die neue Spielzeit gestartet. Auch die Europa League geht mit 36 Mannschaften an den Start. Nach der Ligaphase, in der die Teams auf jeweils acht Vereine treffen und jeweils vier Heim- und Auswärtsspiele absolvieren, qualifizieren sich die besten acht Vereine direkt für das Achtelfinale. Die Plätze neun bis 24 kämpfen anschließend in den Playoffs um die restlichen Plätze. Aus Deutschland nehmen mit dem VfB Stuttgart und dem SC Freiburg zwei Teams teil. ran hat die wichtigsten Infos zur Europa League zusammengefasst

Europa League live im Free-TV: Wer überträgt? Die Europa League wird 2025/26 von RTL im Free-TV übertragen. An jedem Spieltag gibt es mindestens eine Begegnung mit deutscher Beteiligung, die auf RTL oder Nitro im Free-TV gezeigt wird.

Europa League live im Pay-TV, Livestream und Liveticker Im Livestream auf RTL+ werden an jedem Spieltag zehn ausgewählte Top-Spiele aus Europa und Conference League gezeigt. Diese können entweder in der Konferenz oder im Einzelspiel verfolgt werden. Liveticker zu allen Spielen findet ihr wie gewohnt auf ran.de.

Europa-League-Playoffs: VfB Stuttgart setzt sich durch In den Playoffs traf der VfB Stuttgart auf Celtic Glasgow. Das Hinspiel gewannen die Schwaben (4:1), im Rückspiel setzte es eine 0:1-Niederlage. Das reichte fürs Weiterkommen. Im Achtelfinale treffen die Schwaben jetzt auf den FC Porto.

Europa League 25/26 live: Termine für die Ligaphase und die K.o.-Phase 1. Spieltag: 24. und 25. September 2025

2. Spieltag: 02. Oktober 2025

3. Spieltag: 23. Oktober 2025

4. Spieltag: 6. November 2025

5. Spieltag: 27. November 2025

6. Spieltag: 11. Dezember 2025

7. Spieltag: 22. Januar 2026

8. Spieltag: 29. Januar 2026

Play-offs der K.o.-Phase: 19. und 26. Februar 2026

Achtelfinale: 12. und 19. März 2026

Viertelfinale: 9. und 16. April 2026

Halbfinale: 30. April und 7. Mai 2026

Finale: 20. Mai 2026 (Istanbul)

Europa-League-Ligaphase: Wie ist der Modus? Erneut sind 36 Teams dabei. In der ersten Phase - der Ligaphase - hat jede Mannschaft acht Partien. Vier davon im eigenen Stadion, vier auswärts. Auch interessant: VfB Stuttgart schlägt Celtic Glasgow: Netzreaktionen Und: Europa League: Auslosung der Playoffs live im TV & Stream Anders als zuvor werden die Teams nicht in Gruppen einsortiert, sondern alle 36 in einer Tabelle zusammengefasst. Die ersten acht sind nach den Ligaspielen direkt für das Achtelfinale qualifiziert, die Teams auf den Plätzen neun bis 16 treten in K.o.-Runden-Playoffs in einem Hin- und Rückspiel gegen ein Team auf den Plätzen 17 bis 24 an. Die acht Sieger ziehen dann ebenfalls in das Achtelfinale ein, ab dem es gegen einen Klub aus der Top 8 im gewohnten Modus weitergeht.

Europa League live: Welche Teams sind für die Ligaphase qualifiziert? England: Aston Villa, Nottingham Forest

Deutschland: VfB Stuttgart, SC Freiburg

Frankreich: OSC Lille, Olympique Lyon, OGC Nizza

Spanien: Betis Sevilla, Celta Vigo

Niederlande: Feyenoord Rotterdam, FC Utrecht, Go Ahead Eagles Deventer

Italien: AS Rom, FC Bologna

Portugal: FC Porto, Sporting Braga

Österreich: RB Salzburg, Sturm Graz

Schweiz: Young Boys Bern, FC Basel

Schottland: Celtic, Glasgow Rangers

Griechenland: PAOK Saloniki, Panathinaikos Athen

Belgien: KRC Genk

Tschechien: Viktoria Pilsen

Israel: Macabbi Tel Aviv

Türkei: Fenerbahce

Ungarn: Ferencvaros Budapest

Norwegen: Brann Bergen

Dänemark: FC Midtjylland

Kroatien: Dinamo Zagreb

Bulgarien: Ludogorez Rasgrad

Schweden: Malmö FF

Rumänien: FCSB Bukarest

Serbien: Roter Stern Belgrad

