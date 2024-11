FC Midtjylland vs. Eintracht Frankfurt live: Europa League im Free-TV, Livestream, Liveticker

Am 5. Spieltag in der Europa League muss Eintracht Frankfurt beim FC Midtjylland ran. Wer überträgt das Spiel live im Free-TV und im Stream? Und wo gibt es einen Liveticker?

Nach vier Spieltagen steht Eintracht Frankfurt in der Europa League mit zehn Punkten auf Rang vier und könnte mit einem Sieg in Dänemark gegen den FC Midtjylland einen großen Schritt in Richtung Achtelfinale machen.

Dabei kann Trainer Dino Toppmöller wohl wieder auf Rasmus Kristensen zurückgreifen. Wie die "Bild" berichtet, soll der 27-Jährige nach längerer Verletzung wieder im Kader der "Adlerträger" stehen.

Für den Dänen ist die Partie in der Heimat etwas ganz besonders. Das erklärte er bereits kurz nach der Auslosung: "Ich wurde in der Nähe geboren. Midtjylland ist mein Heimat-Verein. Das ist sehr speziell für mich."

Für Midtjylland ist die Partie gegen Frankfurt ebenfalls enorm wichtig. Ein Überraschungssieg würde eine Teilnahme an den Playoffs immer wahrscheinlicher machen. Womöglich könnten die Dänen dann sogar noch ein Wörtchen um die direkte Achtelfinal-Qualifikation mitreden.