Frauen-EM 2025: Ann-Katrin Berger hat es allen Kritikern gezeigt - ein Kommentar

War da was? Ann-Katrin Berger zeigt eine tadellose Leistung gegen Frankreich. Und das sechs Tage nachdem sie noch heftig kritisiert wurde. Allerhöchsten Respekt für diese Reaktion!

Von Tobias Wiltschek

Was war das für eine Reaktion?! Ann-Katrin Berger hat mit einer sensationellen Leistung im Viertelfinale der Frauen-EM gegen Frankreich das deutsche Team ins Halbfinale geführt und ist hauptverantwortlich dafür, dass der Traum der DFB-Auswahl vom EM-Titel weiter geträumt werden darf.

Was hat es nicht alles an Kritik gehagelt an der 34 Jahre alten Torhüterin nach dem 1:4-Debakel gegen Schweden - auch vom Verfasser dieses Kommentars.

Und auch wenn sich die Kritik von vor sechs Tagen jetzt nicht komplett in Rauch aufgelöst hat, so muss man Berger nun ein mindestens genauso großes Lob aussprechen.

Natürlich erst einmal dafür, dass sie nicht nur im Elfmeterschießen, in dem sie zwei Schüsse der Französinnen gehalten hat, eine Weltklasse-Vorstellung abgeliefert hat.