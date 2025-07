Doppelte Krebs-Diagnose bei Berger

Bis dahin hatte sie auch privat große Hürden zu überwinden – und es sollten nicht die letzten sein. 2017 erkrankte die Sportlerin erstmals an Schilddrüsenkrebs, musste sich einer Operation unterziehen und eine radioaktive Behandlung absolvieren. 2022, bei der letzten Routine-Untersuchung, bevor sie als geheilt eingestuft worden wäre, wurde dieselbe Krebsart erneut festgestellt. Wieder folgten eine OP und eine radioaktive Bestrahlung.

Thematisieren wollte sie ihre gesundheitlichen Probleme seinerzeit nicht. "Das Trainerteam wusste Bescheid, aber die Mädels nicht. Ich wollte sie nicht damit belasten", erklärte sie einst im Interview mit der "Bild".

Um den Krebs durch die im Rahmen der Operationen entstandenen Narben nicht zu sehr in den Vordergrund zu rücken, entschied sich Berger stattdessen, die Narben mit Tattoos zu verdecken.

Am Hals der 34-Jährigen prangt inzwischen der Spruch: "All we have is now", also: "Wir haben nur die Gegenwart".